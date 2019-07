La guerra impensada: Mercado Libre versus La Bancaria

Hasta el momento, la "guerra" entre Mercado Libre y los bancos era unilateral: Marcos Galperin, fundador y presidente de la empresa más grande del país –con un valor de mercado de casi USD 30.000 millones– decía que los bancos son obsoletos y que habría que borrar de un plumazo a buena parte del sistema financiero tradicional. Está convencido de que esa batalla la va a ganar las empresas fintech, las nuevas compañías que mezclan innovación tech con finanzas. Justamente, Mercado Pago, el principal servicio de su plataforma, es la fintech más grande de la Argentina.

Pero ahora esta guerra no es más unilateral. Ahora los bancos y, hasta los gremialistas del sector, le hacen frente.

La compañía de comercio electrónico Mercado Libre fue el blanco de una fuerte embestida por parte de sindicalistas relacionados con el kirchnerismo. El jefe del sindicato bancario, Sergio Palazzo, advirtió que presionará para afiliar a unos 6000 trabajadores que se desempeñan en el sistema financiero tecnológico y sostuvo que deberían estar encuadrados en su gremio.

Ante esto, la empresa fundada por Marcos Galperin publicó un comunicado en el que "repudia el camino de la violencia verbal y las amenazas que dificultan el desarrollo de la industria en el país". Además, explicó: "La Asociación Bancaria es un sindicato de actividad y no de oficio/profesión, y como la actividad principal de Mercado Libre es el comercio, cualquier reclamo de encuadre queda sin base legal".

Según apuntó la empresa, el pedido de la Asociación Bancaria no busca promover la inclusión financiera y el empleo, sino "seguir defendiendo un sistema dominante que retrasa e impide generar nuevas oportunidades".

Mercado Libre destacó que los desafíos de la industria son aún "muy grandes" porque, entre otras trabas, "aún hay un 52% de la población que no tiene acceso a servicios financieros que les permitan potenciar sus proyectos". Y concluyó: "Buscamos trabajar en conjunto para construir un país sin extorsiones, generando sinergias entre los distintos sectores".

¿Que dice Sergio Palazzo?

El titular del La Bancaria, el gremio del sector, habló hoy y encendió la mecha. Directamente acusó a Galperin de cometer "fraude laboral". Afirma que "quiere a todos los empleados del sector fintech", unos 6.000 trabajadores; amenaza con marchar a Mercado Libre, si es necesario; y le reclama al Banco Central que regule todo el segmento fintech, en especial a Mercado Pago.

Cuando Palazzo fue consultado por la prensa si conoce al empresario y que le parece en su desempeño, no dudó en contestar "No, no tengo idea quien es. Pero por lo que veo está muy cómico Galperin en Twitter. Habría que decirle que el VAR lo maneja él y que él es Brasil en este caso. Si es amigo del presidente Macri me tiene sin cuidado, tiene derecho a tener los amigo que quiera, pero acá hay fraude laboral. Son trabajadores bancarios que cobran por hacer otras actividades y eso es fraude. Galperin está cometiendo fraude.

En cuanto a la continuidad del reclamo, el sindicalista contó que: "En la semana le vamos a pedir que analicen los casos con los encuadres jurídicos, vamos a reclamarle directamente a cada empresa y luego se determinará el plan de acción"