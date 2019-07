Vidal: "Kicillof es Máximo, si gana va a gobernar La Cámpora"

Las PASO marcarán el rumbo de un destino incierto en la provincia de Buenos Aires. La actual gobernadora, María Eugenia Vidal, encarará unos comicios que apuntan a ser muy ajustados ante el economista Axel Kicillof, representante del Frente de Todos. Ante este panorama, la mandataria aseguró “la gente elegirá en función de los hechos concretos” y que en el caso de perder “La Cámpora va a ser el gobierno”.

Vidal dialogó mano a mano con Jorge Lanata, quien le planteó que partía en desventaja en las encuestas. “Estoy acostumbrada a correrla de atrás, no me preocupa. Me preocupa que le podamos contar a los bonaerenses porqué queremos quedarnos y qué queremos hacer en los próximos años y confío en que nos van a volver a elegir”, indicó la gobernadora, quien sostuvo: “La gente elige en función de los hechos concretos. Yo no creo que tenga el voto garantizado, yo sé que cada vez que hay una elección empiezo de nuevo”.

“La política como yo la entiendo no me desencantó, para mi es servicio. Preguntale a quién tiene el asfalto y antes vivía en una calle de tierra, si no vive mejor. Al de Arroyo Los Berros en José C. Paz y San Miguel, le consultás si está mejor porque se dejó de inundar, o al de Azcuénaga, que no tenía agua potable y entonces pagaba una tarifa de luz más cara. O al que no tenía cloacas, son 700 mil que ahora tienen cloacas”, destacó, entre otros hechos, la mandataria, quien resumió que “hay un cambio más profundo que tiene que ver con la dignidad y los valores”.

Sin embargo, aclaró que aún le quedaron cuestiones pendientes. “Todavía no pudimos poner a los hospitales como yo quisiera, hicimos todas las guardias nuevas. Con la Policía empezamos a dar una reforma muy profunda, en la que siento que avanzamos un montón pero todavía no es la que yo quiero. Desde lo básico, porque no tenían chalecos, pero todavía hay más para hacer. Lo que puedo garantizar es que no va a haber más impunidad y no la hay desde 2015”, aseguró.

Además, se cuestionó el hecho de que no “poder pagarle a los docentes como quisiera”, y agregó: “Tuvimos un conflicto, es algo de lo que me arrepiento. Creo que es algo que hice mal porque tendría que haber hecho más esfuerzos para cerrarlo antes. Las escuelas públicas perdieron matrículas y los padres y familias hacen enormes esfuerzos, siento que tendríamos que haber trabajado mejor pero igual hicimos muchas cosas en educación”.

Metiéndose de lleno en las elecciones, Vidal aclaró que los comicios pasan por una rotunda polarización entre Juntos por el Cambio y el peronismo. “Yo creo que no se trata de una persona (Axel Kicillof), es el mismo sistema que en 28 años no dio respuesta a cosas muy básicas, que ha logrado construir explicaciones para lo inexplicable y hacer de la verdad algo menor”. Luego, agregó que si gana el peronismo “La Cámpora va a ser el gobierno, no va a influir, va a gobernar. Kicillof es Máximo y el proyecto es ‘Máximo 2023′, no tengo dudas”.

En ese sentido, los señaló al kirchnerismo por oponerse a la falta de progreso. “En 3 años y medio en la legislatura de la provincia se debatieron fin de la reelección indefinida de los intendentes, presentación de las declaraciones juradas, el fondo del conurbano, la eliminación de los impuestos a las tarifas, y no acompañaron nada de esto. Entonces no se trata de una persona, se trata de un sistema, que puso a la política antes que a la gente y por eso faltaron obras hidráulicas, no se hacían las rutas y las escuelas estaban todas destruídas”, expresó.

Por otro lado, opinó sobre el regreso de Sergio Massa al espacio de Cristina y aseguró que “cuesta entenderlo”. Al respecto, señaló: “Yo tuve un vínculo de consenso con él durante estos años, hemos sacado leyes juntos que eran buenas para la provincia. Es inentendible que vuelvas a un lugar del que te fuiste por diferencias como valores, va a costar mucho que los bonaerenses vuelvan a confiar en él”.

Finalmente, defendió la gestión del presidente Mauricio Macri. “’Yo siento que encaró un camino difícil pero que define los cimientos, con equilibrio fiscal y un Banco Central que cuide la política monetaria. Estamos yendo a una inflación más baja, siento que vamos por el buen camino”, concluyó.