La Administración Nacional de la Seguridad social confirmó montos y fechas correspondientes al "Programa Hogar" más conocido como el plan de Garrafa Social.

En esta nota, además de enterarte el calendario y las cifras de pago, también te mostramos un instructivo paso a paso para que accedas a este beneficio que brinda ANSES y la Secretaría de Energía de la Nación a los sectores más vulnerables.

La ola polar y la crisis económica afectan con dureza a los que menos tienen y es por eso que El Ciudadano, preparó este informe para que obtengas el beneficio y evites los abusos comerciales que proliferan en esta parte del año.

¿Quienes cobran el gas social?

¿Cuándo cobro el gas?

¿Cuánto pagan de gas?

¿Cómo saber si ya estás cobrando el beneficio?

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Mejor Hogar?

¿Cuál es el formulario para acceder al beneficio?

¿Cómo cobrar el beneficio?

¿Dónde comprar la garrafa social a bajo costo?

El programa de ayuda para la compra de gas envasado para uso domiciliario le corresponde a beneficiarios de ANSES que viven sin servicio de gas natural, ya sea por falta de dinero o por que habitan un área sin cobertura de distribución.

Aclarado el punto anterior, esta es la lista de planes, programas y prestaciones habilitadas para recibir el beneficio económico mensual.

Jubilación

Pensión

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Universal por Hijo

Monotributo

Monotributo Social

Fondo de desempleo

Servicio Doméstico

Madres de 7 hijos

Discapacitados

Veteranos de Guerra

Pensión al Adulto Mayor

Progresar

Aquellos beneficiarios de ANSES que ya forman parte del Programa Hogar (Garrafa Social) cobrarán el beneficio los siguientes días de julio: (ordenados por DNI)

DNI FECHA DE COBRO

0 Viernes 12 de julio

1 Lunes 15 de julio

2 Martes 16 de julio

3 Miércoles 17 de julio

4 Jueves 18 de julio

5 Viernes 19 de julio

6 Lunes 22 de julio

7 Martes 23 de julio

8 Miércoles 24 de julio

9 Jueves 25 de julio

La cifra por mes de la ayuda por garrafa es calculada por la Secretaría de Energía y puede variar de acuerdo al grupo familiar, la zona de residencia y el calendario estacional. A partir de julio de 2019 el monto es de $183 por unidad.

A continuación, las cifras de cobro correspondientes diferenciadas por provincias:

Los sectores vulnerables de las provincias más australes de la República Argentina recibirán $1.648 en concepto de 9 garrafas de 10 kilos. Sin embargo, si la familia tiene más de 5 miembros, recibirá $1831.

Los chubutenses que necesitan esta ayuda por parte del estado, en julio recibirán $914 para la compra de 5 garrafas de 10 kilos. Si la familia cuenta con más de 5 integrantes, recibirán $1097.

Las personas de las provincias patagónicas del norte, recibirán $732 para la compra de cuatro garrafas de 10 kilos. En el caso de las familias numerosas, el beneficio asciende a $915.

En las 18 provincias restantes, el pago por la garrafa social será de $366 para la compra de dos garrafas de 10 kilos. Si tu familia es numerosa, te recomendamos advertir esta situación en ANSES para que puedan ayudarte en la atención de casos particulares.

Si te inscribiste al Programa Hogar pero no sabes si percibís el pago extra para la compra de gas, a continuación te mostramos un guía paso a paso para que verifiques tu situación. En caso de que no aparezcas, te recomendamos seguir leyendo esta nota en la que encontrarás los requisitos para acceder al sistema,

Desde la página de ANSES se podrá consultar toda la información o llamar por teléfono al 130.

A continuación, te mostramos los pasos a seguir para poder saber si estás cobrando el beneficio.

1 - Ingresar al sitio oficial de ANSES (Anses.gob.ar)

2 - Ingresa a “Mi ANSES Trámites”.

3 - Escribir el número de CUIL o la Clave de Seguridad Social

4 - Hacer clic en el botón "CONSULTAS"

5 - Seleccionar la opción “¿Cuándo y dónde cobro?

6 - Si estás aprobado, el sistema te va comunicar opciones sobre el Programa Hogar. De lo contrario, significa que no estás percibiendo la ayuda.

Además, si vos y tu grupo familiar ya están registrados en ANSES, la acreditación es automática a través de:

Depósito del subsidio en la cuenta bancaria o boca del Correo Argentino en la que cobrás habitualmente la prestación de ANSES.

Si no recibís otra prestación de ANSES y no posees acreditada una cuenta bancaria, te generarán una cuenta bancaria o te asignarán automáticamente una boca de pago en el Correo Argentino.

En caso de tener tus datos y los del grupo familiar registrados y no aún no recibís la ayuda, te recomendamos llamar al 0800-666-HOGAR (46427) o al 0800-666-1518 (Defensa del Consumidor). Otra forma de actualizar tus datos es a través de la línea telefónica al 130 de 8 a 20. (no atiende en feriados).

De acuerdo a información proporcionada por el sitio oficial de ANSES, los requisitos para acceder a la ayuda mensual son:

Nadie en el grupo familiar debe tener un medidor de gas a su nombre.

Tener al día los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en el sistema de ANSES.

Se toman en cuenta todos los ingresos del grupo familiar y se seleccionará el de mayor ingreso. Este no podrá superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles ($25.010 aprox).

Si en en el hogar vive un ciudadano con certificado de discapacidad (CUD al día) entregado por una autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles ($37.500).

Si la casa está en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones, el ingreso más alto de los familiares no puede estar por encima de los 2.8 salarios mínimos ($35.000), o hasta 4,2 salarios mínimos ($52.500) si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por ANSES.

Si cumplís con los ítems anteriormente mencionados y aún no percibís el dinero es porque necesitas actualizar tus datos.

En ese caso, arrimate a la oficina de ANSES más cercana a tu casa y llená el formulario de Programa HOGAR. Para ganar tiempo, te recomendamos completar con anterioridad el FORMULARIO PROGRAMA HOGAR 2019.

Las entregas de garrafas sociales en barrios y municipios del interior corre por cuenta de la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, de acuerdo a un cronograma semanal que se pauta con las empresas distribuidoras.

Por tal motivo, recomendamos a los beneficiarios ANSES consultar los sitios oficiales de cada municipio o partido, los cuales están obligados (por ley) a informar los puntos de venta para este invierno.

Gracias a las nuevas tecnologías, ahora se puede cobrar a través del celular sin utilizar dinero en efectivo.

Con tu número de PIM se puede comprar en comercios adheridos, enviar plata a cualquier celular del país y retirarla en efectivo. Todo al instante y sin costo: funciona en cualquier tipo de celular sin consumir crédito ni Internet.

El pase a PIM es voluntario y si no le gusta, puede regresar a la antigua forma de cobros.

¿Cómo pasarse al sistema PIM?

Activación con cel: Marcár asterisco *456#, presionar "LLAMAR" y seguir los pasos en pantalla.

Luego, ingresar a la App "MI ANSES" con tu clave de la seguridad social o llamando al 130. (de 8 a 21)

¿Cuáles son los beneficios de PIM?

Podés retirar sin costo el efectivo en Pago Fácil, Rapipago y cajeros Link Punto Efectivo.

Evitás hacer largas colas para cobrar.

