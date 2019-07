La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicó un informe sobre la tasa de homicidios, a escala mundial. El mismo, da cuenta que Argentina es el segundo país de Sudamérica con la tasa más baja, luego de Chile. Los datos reflejados corresponden al 2017.

Tal cual lo refleja la imagen, junto con Chile, Argentina se encuentra por debajo del promedio mundial de 6,1% de asesinados, cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la estadística mundial, América registró el 37% de los casos, pese a albergar solo el 13% de la población mundial. Luego se posicionó África, con 35%; Asia, con 23%; y bastante más alejado Europa con el 4,7% y Oceanía con el 0,2%.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-4-20-4-51-la-geopolitica-de-las-uniones-comerciales

Volviendo a Sudamérica, Brasil es uno de los países que más incrementó el número de víctimas de homicidios intencionados, entre 1991 y 2017. Este país y México explican, en parte, el alza a escala global.

Otro dato destacado en el informe, es la reducción de crímenes en Colombia, que bajó de 80 a 25 por cada 100 mil habitantes. Esté "mérito" se lo atribuyen a la "intensificación de la acción estatal contra el tráfico de drogas".

Dato no menor, es que en los únicos cuatro países donde la tasa de homicidio es de 40 personas por cada 100 mil habitantes son: El Salvador, Venezuela, Jamaica y Honduras, tres de ellos de América Latina. Este estudio indica que allí es donde ocurren mayores inconvenientes por desigualdad, debilidad del sistema judicial y fortaleza del crimen organizado.

En tanto Venezuela, representa "el más dramático incremento": pasó de 13 a 57 por cada 100 mil habitantes, entre 2012 y 2017. Cifra que seguramente volverá a estar en alza.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-8-13-5-2-vinculan-a-cfk-con-otro-hotel-en-bariloche

"En el mundo, en general, las diferencias en tasas de homicidios entre países pueden ser explicadas principalmente con el desarrollo socioeconómico. En América Latina, no. La interpretación es que hay un componente que otras regiones no tienen, que es el crimen organizado y las bandas", indicó Angela Me, jefa del departamento de investigación de la ONUDD.

Femicidios

Este estudio cuenta con un capítulo solo de crímenes machistas, en el que refleja que solo el 20% de todas las víctimas son mujeres, y en la mayoría se trata de crímenes de pareja.

En cifras: casi el 60% de 87 mil mujeres asesinadas en el 2017, fueron por víctimas por sus parejas, exparejas o algún familiar hombre.