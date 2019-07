El precandidato a presidente por el Frente de Todos continua de campaña, luego de visitar Brasil y Mendoza, hoy fue el turno de Mar del Plata donde brindó una conferencia de prensa. En la misma las temáticas fueron de lo más variadas y respondió todo tipo de consultas sobre la creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat, FMI, crisis económica y social y por supuesto uno de los temas de mayor preocupación de los argentinos, tarifas.

Sin embargo, Alberto Fernández se tomó unos minutos para responder sobre la situación electoral en Córdoba y la decisión de Juan Schiaretti de no intervención en la contienda nacional, al respecto el dijo que: “No tendría ningún problema en decirles a los cordobeses que si nos equivocamos con ellos, nos perdonen. Sería de necio no reconocer que uno se equivocó. No me imagino una Argentina sin Córdoba”, en tono conciliador, tal como lo dice en su spot de campaña, el candidato además marcó que planea reunirse con Schiaretti en los próximos días

El mensaje de Alberto Fernández para el peronismo no Kirchnerista de Córdoba

"No me imagino una Argentina sin Córdoba, es una provincia enorme, rica en cultura, rica en historia, rica socialmente, rica en producción", además buscó la unidad a través de frases como: "Y de verdad quisiera que también me ayuden a dar vuelta la página de los desencuentros, lo quisiera de verdad". Finalmente aseguró: "Ademas quisiera poder construir con los cordobeses, definitivamente".

En cuanto su relación con el recientemente reelecto Schiaretti contó que: "Venimos hablando con el gobernador Schiaretti, yo sé que ha tomado la decisión de no intervenir en la elección nacional y lo respeto. Lo conozco hace muchos años, es un gran gobernador más allá de que me acompañe o no, y lo que debemos hacer es reencontrarnos con los cordobeses"

Para finalizar el exjefe de Gabinete del kirchnerismo sostuvo que: "Tenemos que reencontrarnos todos, es imposible vivir en el país de la locura, se los digo de verdad, el país de la locura lo siembra el gobierno todos los días porque creen que la división ellos ganan, y en la división perdemos todos, nadie gana". Luego de la crítica para el oficialismo cerró llamando a frenar a la grieta "Yo no pretendo que todos piensen como yo, como yo no voy a pensar como todos. Pero lo que espero es que nos respetemos, no que nos toleremos, cada uno tiene derecho a pensar como quieren y todos debemos respetarnos".