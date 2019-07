Futsal: el mendocino Bernardo Difonzo llevará su magia a Italia

Como ya todos sabemos el futsal en Mendoza cada vez se potencia más como así también sus jugadores. Y Bernardo Difonzo, jugador de Don Orione que se encuentra en el club desde que tiene cuatro años, seguirá su carrera en Italia luego de una larga trayectoria en la provincia.

Con tan solo 17 años, en los cuales dejó su magia en las canchas mendocinas, "el Tano" , como es conocido en su entorno íntimo, es un deportista que ha sorprendido a más de uno y su talento llegó a ojos europeos. El Vis Gubbio, equipo perteneciente a la Serie B del futsal italiano, será el destino del mendocino.

El joven se mostró muy emocionado y expectante por la oportunidad y contó cómo se dio esta chance de emigrar al viejo continente expresando que fue "a través de un compañero que habló con un representante y éste le pidió contactos de otros futbolistas. Me contactó, me pidió videos para verme y me invitó a irme a jugar a Italia."

El deportista se trasladará al país europeo con un contrato firmado para jugar durante una temporada en el Vis Gubbio italiano. Respecto a la experiencia que vivirá remarcó que "la idea es que me vean y tratar de dejar una buena imagen para crecer allá. El objetivo es intentar jugar lo mejor posible y formar una carrera."

Haciendo referencia a cómo han sido los días previos al viaje, que en principio será en agosto (entre el 18 o 20 con la idea de poder disputar los partidos con la Selección mendocina), Bernardo destacó que "estoy muy contento y a la vez es muy duro porque me voy a perder mi viaje de egresados, mi cena, mis 18 y los 80 años de mi abuelo pero es lo que debo aguantarme para tener mi futuro. "

El deportista se mostró muy agradecido con Gustavo Gallardo y Gustavo Di Marco, DT de la primera y presidente de Don Orione respectivamente. También en el entorno familiar destacó el apoyo permanente de su hermana en especial que siempre estuvo a su lado, como también sus padres.