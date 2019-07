La Administración Nacional de la Seguridad Social presentó fechas y montos definitivos de pago para el mes de Julio 2019 correspondiente a: Asignación Familiar, Asignación Universal por Hijo, Jubilación, Pensión, PROGRESAR entre otros planes.

Una vez más, El Ciudadano te presenta un completo informe para que planifiques tus gastos, deudas y controles tus haberes sociales con información confiable.

Las pensiones no contributivas ya cobraron todas y tienen tiempo de retirar el dinero hasta el 10 de agosto del 2019. Luego, el dinero volverá a las arcas de la Seguridad Social.

ÍNDICE | ANSES FECHA Y CIFRAS DE COBRO JULIO 2O19

Asignación Universal por Hijo y Embarazo (AUH)

Asignación Familiar (SUAF)

Jubilados y Pensionados (SIPA)

Becas PROGRESAR

La asignación universal no sufre variaciones en cuanto a los montos de cobro pero si van a cobrar un día después de lo habitual, durante la misma semana. Esto ocurre debido a ciertos ajustes de calendario sobre días no laborales y feriados como el del martes 9 y lunes 8 (no laborable).

Como sucede comúnmente, en el mes de julio las Asignaciones Universales por Hijo y las Asignaciones prenatales van a cobrar por orden de acuerdo al número con el que termina el Documento Nacional de Identidad. Además, los lugares de cobro también varían. El 80% de los beneficiarios cobra en bancos y el 20% restante en oficinas del Correo Argentino.

0 Miércoles 10

1 Jueves 11

2 Viernes 12

3 Lunes 15

4 Martes 16

5 Miércoles 17

6 Jueves 18

7 Viernes 19

8 Lunes 22

9 Martes 23

0 Viernes 12

1 Lunes 15

2 Martes 16

3 Miércoles 17

4 Jueves 18

5 Viernes 19

6 Lunes 22

7 Lunes 22

8 Martes 23

9 Martes 23

Para este mes (julio) y el que viene (agosto) los haberes se liquidaron incluyendo el incremento del 46% que el presidente Mauricio Macri otorgó en marzo de este año y que tiene validez hasta marzo del 2020. En cuanto a los rumores de un pago extra antes de las elecciones, lo cierto es que todavía no hay nada confirmado, pero si se sabe que los manejos de fondos sociales (préstamos, aumento, bonos de fin de año, navidad, etc) serán un factor clave para motivar el consumo entre las clases más vulnerables.

Julio: $2.653 (Incluye incremento adelantado)

Agosto: $2.653 (Incluye incremento adelantado)

Aquí, vale la pena remarcar que muchas madres y padres tomaron créditos es importante aclarar que muchos beneficiarios sacaron préstamos ANSES bajo las nuevas líneas crediticias. En consecuencia, te presentamos una tabla de pagos (tentativa) con descuentos por créditos.

Aquellos beneficiarios que deben libretas familiares y/o tienen préstamos en ANSES, naturalmente, recibirán menos plata.

A seguir, el listado de pagos diferenciados para este sector en mora de trámites.

Con un crédito de $12.000 en 36 cuotas, el monto de cobro será $2.052 (con quita del 20% por falta de libretas cobra $1521).

Con un crédito de $12.000 en 24 cuotas, el monto de cobro será $1.862 (con quita del 20% por falta de libretas cobra $1332).

Con un crédito de $10.000 en 36 cuotas, el monto de cobro será: $2.152 (con quita del 20% por falta de libretas cobra $1621).

Con un crédito de $10.000 en 24 cuotas, el monto de cobro será: $1.995 (con quit del 20% por falta de libretas cobra $1464).

IMPORTANTE: Aquellas personas que adeudan trámites desde el 2015, están el peligro de perder el total de la Asignación Universal por Hijo.

En los próximos dos meses la liquidación SUAF marca que el haber por hijo asciende a $2.252 para aquellos que perciben entre $4.010 y $34.877 (IGF); a $1.515 para los reciben entre $34.875 y $51.151; a $917, para los cobran entre $51.150 y $59.061 y $470 para los perciben haberes en blanco de entre $59.059 y $107.656.

0 Martes 16

1 Martes 16

2 Miércoles 17

3 Miércoles 17

4 Jueves 18

5 Jueves 18

6 Viernes 19

7 Viernes 19

8 Lunes 22

9 Lunes 22

A seguir, las cifras pagos para cada una de las ayudas dentro del Sistema Universal de Asignaciones Familiares, correspondientes a los meses de julio y agosto.

Asignación por NACIMIENTO: $2.622

Asignación por MATRIMONIO: $3.927

Asignación por ADOPCIÓN: $15.695

Asignación por HIJO: $2.250

Asignación por HIJO CON DISCAPACIDAD: $7.331

0 Martes 16

1 Martes 16

2 Miércoles 17

3 Miércoles 17

4 Jueves 18

5 Jueves 18

6 Viernes 19

7 Viernes 19

8 Lunes 22

9 Lunes 22

En julio, el calendario de pagos para adultos mayores retirados que cobran previsión en ANSES, será el mismo que el mes pasado. Dicho de otro modo, van a percibir sus haberes el mismo día de la misma semana que en el mes pasado

0 Miércoles 10 de julio

1 Jueves 11 de julio

2 Viernes 12 de julio

3 Lunes 15 de julio

4 Martes 16 de julio

5 Miércoles 17 de julio

6 Jueves 18 de julio

7 Viernes 19 de julio

8 Lunes 22 de julio

9 Martes 23 de julio

0 Miércoles 24 de julio

1 Miércoles 24 de julio

2 Jueves 25 de julio

3 Jueves 25 de julio

4 Viernes 26 de julio

5 Viernes 26 de julio

6 Lunes 29 de julio

7 Lunes 29 de julio

8 Martes 30 de julio

9 Martes 30 de julio

En julio los abuelos y abuelas van recibir menos dinero que en el mes anterior. Esto se debe a que en junio, los adultos mayores retirados de la actividad laboral, cobraron aumento (Ley de Movilidad) y el medio aguinaldo (SAC 2019).

Así, en los próximos dos meses los trabajadores retirados van a recibir:

Julio: $11.528 (Aumento 10,74% incluido)

Agosto: $11.528 (Aumento 10,74% incluido)

Aquí es importante destacar que los montos mencionados pueden variar dependiendo de los descuentos (obra social, mutual, centro de jubilados, préstamos, etc).

Las becas PROGRESAR para los estudiantes recibirán sus haberes los días (orden por DNI).

0 Miércoles 10

1 Jueves 11

2 Viernes 12

3 Lunes 15

4 Martes 16

5 Miércoles 17

6 Jueves 18

7 Viernes 19

8 Lunes 22

9 Martes 23 d

En los meses de julio y agosto, las becas PROGRESAR percibirán los mismo que el mes pasado y así van a quedar conformados hasta el mes de septiembre, como mínimo,

Por Universidad Estratégica cobran durante el año 10 pagos de $1800 a $4900

Por Universitaria Simple cobran durante el año 10 pagos de $1600 a $2300

Por Terciaria Estratégica cobran durante el año 10 pagos de $1800 a $2600

Por la Terciaria Simple cobran durante el año 10 pagos de $1600 a $1900

Por la Formación Docente cobran durante el año 10 pagos de $5300 a $7400

Por la Formación Profesional como la educación obligatoria cobran durante el año 10 pagos por $1250.

INFORME: Orlando Tirapu

