Lionel Scaloni: "Hoy tendríamos que estar jugando la final"

La Selección Argentina derrotó a Chile por 2 a 1 y quedó tercera en la Copa América Brasil 2019. Sin embargo, el DT argentino, Lionel Scaloni, se mostró furioso con el arbitraje.

El entrenador habló en conferencia de prensa y analizó el desempeño del seleccionado nacional en el certamen. También expresó su malestar por la utilización del VAR a la hora de decidir jugadas puntuales.

"La sensación del partido de hoy es todavía más extraña que la del otro día. No entiendo todavía el criterio del VAR en esta Copa", manifestó el técnico post partido.

En rueda de prensa, Scaloni continuó: "O el criterio es malo, o no se ponen de acuerdo. A mí me parece que no la tienen clara todavía en cuanto al sistema VAR".

En relación a la expulsión de Lionel Messi en la primera etapa, tras protagonizar un polémico episodio con el chileno Gary Medel, el DT de la Albiceleste aseguró: "Yo todavía no entiendo qué es lo que hizo Messi para estar expulsado".

"Siento que hoy tendríamos que estar jugando la final, pero nos queda el premio consuelo de haber ganado el partido por el tercer puesto, que es lo mínimo que teníamos que hacer", reclamó el técnico.

Scaloni finalizó sus declaraciones manifestando que "tengo que agradecerles a Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín, Matías Manna, que estuvieron siempre. Sabíamos que iba a ser una prueba difícil, pero hicimos las cosas con enorme humildad y amor propio".".