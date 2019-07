La provincia de Santa Fe se vio sacudida por el brutal crimen de un chico de 12 años llamado Diego Román.

El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso, un descampado situado en el barrio Comunal 3 en la ciudad de Recreo.

La denuncia por desaparición que hizo su padre, Juan Román (de 35 años de edad) el miércoles pasado, daba cuenta de que el chico llevaba puesto antes de desaparecer, un pantalón corto color rojo, una remera manga larga blanca y zapatillas blancas. No dijo nada de las medias, sin embargo el cuerpo de Dieguito tenía solo puestas las medias al momento de ser hallado.

Según explicaron los forenses, el cadáver de Diego Román de 12 años de edad, tenía signos de violencia muy puntuales y estremecedores: presentaba un total de 30 puñaladas en todo su cuerpito. Las dos piernas tenían cortes profundos. Uno de sus muslos tenía mordeduras compatibles con las de un perro, su cabeza presentaba diversos tajos que habrían sido hechos con un cuchillo. Además el chico tenía los genitales cortados.

Los peritos explicaron en principio, a través de los signos en su cuerpo que Dieguito falleció en un plazo de 12 a 24 hs antes de ser hallado.

Los restos del niño fueron encontrados el viernes por el vicepresidente del club de fútbol de la zona en la que jugaba. Estaba a unas ocho cuadras de la cancha en la que el Diego, solía practicar su deporte favorito.

Según su padre, el pequeño había ido a la escuela esa mañana y nunca regresó a casa. La madre del jovencito asesinado, acusa a su progenitor como responsable del hecho y a la esposa de este, es decir a la madrastra de Dieguito. En tanto que el padre de la víctima, niega todas las acusaciones del espeluznante crimen del chico.

La progenitora de la víctima, de nombre María, explicó ante los medios que el papá de Diego, lo tenía amenazado a este para que no la viera a ella, ni le hablara si se encontraba. Además la mujer aseguró que madrastra nunca quiso al chico.

“La mujer de mi ex nunca quiso a mis hijos. Mi hija mayor escapó por eso de la casa. Los amiguitos de Diego me dijeron que él no quería volver porque estaba cansado de cuidar a los hijos de su madrastra. Dieguito tenía golpes y moretones por todo el cuerpo. Él no pudo llegar a ese lugar solito”, le explicó María a Aire Digital.

En el caso interviene el fiscal Andrés Marchi.