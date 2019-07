Los 80 años de la Cooperativa: mensaje de Emilio Magnaghi

Han pasado 80 años, desde aquel maravilloso evento, en donde un 9 de Julio de 1939, en horas de la mañana, comenzó la asamblea; en lo que era en esos momentos el Cine Coliseo, frente a plaza de Godoy Cruz, para llevar a cabo el acto fundacional de nuestra Cooperativa.

Durante este tiempo, la empresa Cooperativa fue creciendo y afianzándose en lo que es hoy. Es decir, la única distribuidora de energía eléctrica del departamento de Godoy Cruz, adquiriendo el mismo a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Si bien esa es la actividad más importante, también se debe enfatizar, que desarrolla otras múltiples acciones, que vienen a perfeccionar sus objetivos societarios, descriptos en sus estatutos.

Es importante resaltar lo que significa el Cooperativismo, como actitud capitalizadora de los deseos, sueños y principios que mueven a una nación organizada.

Así tenemos que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen para satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada.

Al ser autónoma debe mantener su independencia del Estado y de cualquier empresa privada. Es propiedad de los socios al igual que su gestión. Además de asociación de personas es como una empresa, ya que juega un papel importante en el mercado, por lo tanto debe esforzarse para servir a sus asociados con eficacia y eficiencia; ateniéndose a los principios y símbolos cooperativos esenciales que son :

Principios Cooperativos

1° Adhesión abierta y voluntaria.

2° Control democrático de los socios.

3° Participación económica de los socios.

4° Autonomía e independencia.

5° Educación, entrenamiento e información.

6° Cooperación entre cooperativas.

Símbolos Cooperativos

Los símbolos de la cooperación son la bandera del cooperativismo y los dos pinos encerrados en un círculo.

Significado de la Bandera de la Cooperación y sus colores:

La Bandera de la Cooperación está formada por los colores del arco iris, que simbolizan los ideales y objetivos de paz universal, la unidad que supera las diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de humanidad en un mundo mejor, donde reine la libertad, la dignidad personal, la justicia social y la solidaridad.

Tiene los siete colores del arco iris, en franjas horizontales, que simbolizan su carácter universal y pluralista, a través de los que los hombres de todos los credos e ideas se unen para trabajar por el bienestar general.

En ella se recogen los colores de todas las banderas del mundo y es el único símbolo de carácter universal del movimiento Cooperativo.

En este momento tan especial para nuestra empresa y la situación que vive el país; me pareció sumamente importante recrear los conceptos anteriores, como un llamado de atención, para reivindicar un tipo societario, que en todo el mundo ha ayudado al crecimiento de los países, a luchar contra la desigualdad social y a ejercer el sistema democrático eleccionario de sus autoridades.

Mendoza es un desierto, que vive esencialmente con dos elementos claves: el agua y la energía

Festejar un año más de existencia es sumamente dignificante, pero llegar a los 80 años, con una empresa firme (la más antigua de todas las cooperativas de Mendoza), con una larga trayectoria de trabajo y esfuerzo en la expansión de usuarios y servicios, siempre de la mano de los avances tecnológicos, nos convierte en un ejemplo en la distribución eléctrica en todo el departamento de Godoy Cruz.

Los mendocinos estamos acostumbrados a que con sólo apretar una tecla se enciende la luz, con sólo enchufar un cable funcionan todos los electrodomésticos, y vivimos en un mundo donde sin lo tecnológico nos sentimos perdidos.

Hoy sabemos que el París del siglo XX de Verne va camino de ser realidad global. Al menos en algunos lugares. Pues, vivimos en un mundo electrodependiente. Uno que exige el funcionamiento de muchas variables para poder funcionar, ya que la falta de la concurrencia de una sola de ellas, basta para que todas las demás colapsen.

Sin electricidad, no hay teléfonos, no hay ascensores, no hay agua, no hay ciberdefensa, se podría decir, que estamos frente a la nada misma. No necesitamos haber leído la novela de Verne para saberlo, lo vivimos los argentinos y otros vecinos sudamericanos en carne propia cuando se conmemoró el Día del Padre con un gran apagón en todo el país. Por suerte, el corte no se prolongó para la masa de los usuarios hasta la noche de ese día. Sin embargo, al menos en forma incipiente, pudimos comprobar que la falta de electricidad, de paso, agrava los problemas no sólo de la vida cotidiana sino también a otros flagelos como la inseguridad.

La ventajas con las que ya cuenta Mendoza en materia energética serán potenciadas por obras como Portezuelo del Viento, proyecto que recibió más de mil millones de dólares del Gobierno nacional recientemente, cifra que servirá para poner en marcha la licitación.

Mendoza viene mostrando el buen desarrollo que están teniendo los proyectos de energías limpias, como el parque fotovoltaico (PASIP ) que se construye en Palmira entre la Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, a través de Emesa, que conformaron la Empresa PUEL ENERGIA S.A, para llevar adelante la contratación y ejecución de la misma.

Por último, en este aniversario, quiero también resaltar las acciones de nuestra empresa en lo que hace a la responsabilidad Social Empresaria, la cual ejerce en todos sus emprendimientos, como son los servicios de consultorios médicos; el servicio de sepelio y sepultura, y su participación en Federación Eléctrica del Nuevo Cuyo S.A. (FENC S.A ); la Compañía Inversora del Este S.A. (CIDESA); en el Cementerio Parque Jardín Mendoza, y con mucha responsabilidad profesional en los medios de comunicación que ha creado y han sido autorizados por las autoridades pertinentes, como son Diario El Ciudadano papel y online, La Coope 102.7, CNN Radio 91.7 y La Coope TV.

Sobre estos últimos (los medios de comunicación de Grupo Cooperativa), quiero terminar expresando a título de colofón que, los pueblos más capacitados y educados son los que progresan, observando que en la realidad de hoy compiten las culturas, al mismo tiempo que las economías.

Explotar los recursos del conocimiento aumenta notoriamente la competitividad y la eficiencia, de tal modo que se abre una nueva brecha entre los que acceden a la sociedad del conocimiento y los que no. Es función esencial de las cooperativas, el tratar de cerrar esa brecha lo mejor posible y en el menor tiempo posible, porque ellos están en los objetivos básicos del Cooperativismo.

VIVA EL COOPERATIVISMO Y VIVA LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ LTDA: por otros 80 años creciendo, al servicio de la comunidad toda.