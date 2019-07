Fin de semana largo sin actividad bancaria hasta el miércoles 10

Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria, indicó que el lunes no habrá atención al público: “El Banco Central a finales de cada año publica en función del decreto del Ejecutivo Nacional los días hábiles. Esto no depende de los trabajadores, sino que está vinculado al ente rector que el 28 de diciembre del año pasado dictó una serie de feriados, entre ellos el que ocurrirá el lunes 8 a consecuencia de que el 9 es no trasladable y se amplía el feriado puente turístico”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-4-11-45-21-la-uta-anuncio-un-paro-nacional-para-el-jueves-12-de-julio

“Habida cuenta que se sabía que iba a ocurrir esto, las entidades financieras preparan un operativo especial vinculado a un acopio de billetes de mayor denominación para que los cajeros tengan una respuesta ágil y satisfaga la demanda durante estos cuatro días. La actividad será normal el miércoles. Hay un gran operativo que dispone el Gobierno de la provincia cuando acredita a más de 90 mil empleados públicos".

"Eso realmente es un operativo de envergadura. Los bancos tenían el instrumento adecuado, que son los billetes de mayor denominación, y la medida ha sido ágil. En la medida en que sigamos teniendo esos instrumentos, seguramente la respuesta será satisfactoria. No deberíamos tener problemas para satisfacer la demanda”, finalizó.