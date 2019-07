¿Qué evaluación hizo la dirigencia para que continúe Scaloni?

“Hablé con Tapia, vamos a continuar hasta el 30 de diciembre cuando termina mi contrato. Mas allá de esa fecha no se habló. Los próximos seis partidos que vienen voy a estar como director técnico de la Selección”, confirmó el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa, previo al choque ante Chile por el tercer puesto de la Copa América.

Mas allá del resultado final de la Selección Argentina, el entrenador ocupará su cargo cinco meses más. Esto se debe a una evaluación que hizo parte de la dirigencia encabezada por su presidente Claudio Tapia, pero sin la anuencia del Director de Selecciones, Cesar Luis Menotti, que no viajó a Brasil por problemas de salud.

La continuidad está asegurada a pesar de la búsqueda de otros nombres por pedido del vicepresidente Daniel Angelici. Ni el mandamás de Boca ni el ex técnico campeón del Mundo en 1978 pudieron evaluar a Scaloni, ya que los únicos que lo hicieron fueron parte dirigencia presente en el país vecino.

Tras la derrota con la selección local, la evaluación puertas adentro fue positiva. El técnico le transmitió tranquilidad al plantel, y eso generó una buena convivencia entre los propios integrantes. Además, armó un grupo unido entre los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, que se complementaron bien en los momentos complicados para todos juntos salir adelante.

En la evaluación se consideró que en menos de un año se sentaron las bases de la renovación, y que la que viene será la etapa de consolidación del proyecto. Se analizó las relaciones puertas adentro, las declaraciones, el comportamiento, la convivencia en el día a día, el trato hacía los jugadores y como se manejó luego de las derrotas. En esos momentos en los que se encontró perdido, el técnico se apoyó mucho en los referentes para encontrar una solución a los problemas futbolísticos. Se acercó mucho a ellos especialmente tras las caídas frente a Colombia y Brasil. Los escuchó, los entendió y a partir de ahí, tomó decisiones. Los protagonistas vieron con buenos ojos esa reacción. Y eso fortaleció el grupo.

El análisis desde el tema futbolístico también es bueno. Scaloni fue el encargado del recambio generacional desde que finalizó la Copa del Mundo en Rusia. Le llevó tiempo armar un grupo donde los protagonistas se lleven bien, y donde no haya discusiones entre ellos ni grupos armados. La dirigencia sabe que le falta experiencia, pero apuesta a él hasta fin de año.

Es más, el propio entrenador, durante la conferencia de prensa, se refirió a este tema: “Confirmo que no tengo experiencia como director técnico. No hay ningún tipo de duda. Dicho esto, creo que ahora soy otro entrenador”. Y agregó: “Luego de esta Copa América, me considero mejor entrenador”.

El capitán Lionel Messi jugó un papel muy importante en la unión de las dos partes, jugadores y cuerpo técnico. En principio, fue más importante afuera de la cancha que adentro, con sus declaraciones ante la prensa para bancar al entrenador. Después, frente a Brasil, apareció para darle su apoyo en el campo de juego.

En esta Copa América hubo un grupo que se hizo fuerte con el correr de los días a pesar de haber arrancado mal. Hubo una unión entre cuerpo técnico, futbolistas y los dirigentes presentes en Brasil, más allá de las diferencias que existen entre el presidente Tapia y Menotti.

Es más, para confirmar la buena relación técnico-jugadores, hubo guiño de varios protagonistas frente a los micrófonos como señal para colaborar con Scaloni. Messi tras la derrota ante Brasil sostuvo que “el grupo debe continuar”, y Agüero post victoria ante Venezuela aseguró que “con Scaloni se trabaja bien y se ven videos de los rivales”.

El sábado, en el Arena Corinthians, Scaloni dirigirá un partido más dentro de su ciclo en el seleccionado. Si pierde su evaluación no será mala porque durante la copa vieron ciertas mejoras en el equipo tras el empate ante Paraguay.

Lo que dejó futbolísticamente el desempeño argentino, a partir del análisis que realizó el cuerpo técnico pensando en el futuro es: Leandro Paredes se ganó un lugar en la Selección. El tridente ofensivo funcionó con Agüero, Messi y Lautaro Martínez. De Paul encontró su lugar en el sector derecho del mediocampo. Están contentos con el arquero Armani, y que Marcos Acuña confirmó que es un jugador de Selección. Agüero terminó de convencer al entrenador para seguir convocándolo. El cuerpo técnico sabe que el equipo no brilló, pero dejó buenas señales para lo que vendrá.

“No me siento a prueba, ya pasé por eso. Hacer competir a estos pibes fue mi prueba”, con esto cerró la conferencia el entrenador en la sala de prensa del Arena Corhintians, a un día del choque ante la selección trasandina.

Scaloni ya cumplió con su tarea. Fue el encargado de llevar adelante el recambio generacional y hacer que Argentina tenga un digno papel en la Copa América. Al término de este certamen, él tendrá la misión en estos cinco meses de seguir puliendo su idea de juego en los seis amistosos que tendrá, armar un equipo competitivo de cara al comienzo de las eliminatorias en marzo de 2020, y en el caso de dejar el cargo, sabrá que su evaluación hasta ahora es positiva.

Lucas Gatti - enviado especial a la Copa América Brasil 2019