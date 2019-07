Ronco irá a la Legislatura a pedir por la doble vía Rivadavia - Junín

Este viernes, el frente Cambia Mendoza ofrecerá una conferencia de prensa para explicar qué hicieron puertas adentro, luego de las PASO. Se realizará en Rivadavia, escenario poco casual.

"Vamos a corroborar lo que hicimos en la interna. Los que pierden acompañan y así será la presentación de hoy. El Pro se presenta con nosotros y el Socialismo también. Somos los tres que estuvimos dentro del frente. Estamos en 1150 votos de diferencia de frente a frente", indicó en CNN Radio Mendoza Miguel Ángel Ronco, actual intendente de Rivadavia.

Y opinó sobre las primarias: “Después de las PASO la gente toma otra actitud, no es porque gane uno u otro. Sino que muchas veces están los votos comprometidos, el independiente que lo buscás como amigo para ganar la interna. En este caso es más real, la gente votará a quien quiera que sea su representante. En la elección final la gente vota con otra idea, elige muy bien a su candidato. La gente ha dejado el fanatismo de lado, busca al candidato que le dé buena gobernabilidad y buen estado de lo público”.

Doble vía Rivadavia - Junín

Además, se refirió al proyecto de la doble vía Rivadavia - Junín sin filtros: "Con este tema me pongo de muy mal humor. No puedo entender que haya gente que pretende gobernar con estas actitudes. La política falla cuando no estamos a favor del pueblo. El pueblo elige a los candidatos para que los gobierne, para que les consiga cosas, como obras que mejoren la calidad de vida de la gente. Cuando hay un pueblo que le falta agua potable, cloacas, que no tiene accesos como la gente, no tiene caminos o asfaltado, cuando faltan luminarias… ¿Cómo elegimos políticos que solamente piensan en la política? Por ahí pasa la cosa".

Y remarcó: "Por eso estoy asombrado y malhumorado, cuando me dicen que no es necesaria la doblo vía para Rivadavia. Por qué no pensamos por dónde sale la gente de Rivadavia, no sean egoístas por ser adversarios políticos. Un pueblo no depende del color que lo maneje, sino del progreso de su pueblo. Ya uno no pertenece a un partido cuando gobierna, si bien hago política, estoy gobernando para el pueblo de Rivadavia. Nunca le pregunté a un vecino cuando hago una obra de cloacas si es justicialista, radical o lo que sea. Ese es el egoísmo que veo".

Para el jefe comunal, "la plata está, este es un gobierno serio que promete un crédito del BID a 25 años, con un 5% anual, son tasas internacionales. Está bien lo del dólar, pero ya tocó su techo".

Y la importancia de esta obra, radica en seguridad para quienes circulan por esta ruta, planteó Ronco. "Ese camino cobra vidas, ha habido cientos de accidentes porque es una sola mano de ida y otra de vuelta, los ciclistas andan por arriba de la ruta porque ni siquiera hay ciclovía en la calle Lucero. El camino es de carga pesada, sale toda la producción de Junín y Rivadavia por ahí. Tiene un tráfico infernal. Vamos a seguir jugando con la vida de la gente, teniendo la posibilidad de comenzar esta doble vía".

"Si no la comenzamos, nunca la vamos a tener, hay que empezar con estos 4 kilómetros y el que esté en la intendencia después de las elecciones tendrá que gestionar para buscar los otros 4 kilómetros", expresó.

Y anticipó que el miércoles que viene se presentará en la Legislatura "con los avales que estamos haciendo firmar, para demostrarles a los legisladores la importancia del comienzo de esta doble vía. Para que se den cuenta que el pueblo lo está pidiendo”.