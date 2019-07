Financiamiento de obra pública con pronóstico reservado

La segunda jornada de intensas reuniones entre integrantes del Gabinete provincial y legisladores, tuvo muchas similitudes con la primera en lo que se refiere a la abultada cantidad de preguntas que realizaron senadores y diputados de la oposición, y las respuestas que con gráficos y filminas hicieron los ministros Lisandro Nieri, de Gobierno, y Martín Kercher, de Economía.

Por supuesto que tanto el martes, como el miércoles también exhibieron fuertes cruces en los que intervinieron activamente legisladores del Frente Cambia Mendoza. Nadie ocultó que se está en tiempos electorales, por lo que las trincheras dejaron entrever posturas de intransigencia y pocas ganas de acordar.

Muchos observadores de la política local reflexionan que si la primera obra lleva tanto tratamiento, puntos y comas, llegaremos a diciembre recién analizando la tercera, con todo lo que ello implica.

Lo cierto es que la oposición quiere datos fidedignos sobre el ‘ratio de deuda’ de la Provincia, algo que hasta ahora no ha logrado, dicen desde el PJ. Mientras el oficialismo tiene muy claro la toma de deuda y cómo distribuir el financiamiento solicitado en la cuatro obras.

A propósito, esto respondió el ministro de Economía, Martín Kerchner Tomba, cuando El Ciudadano le consultó sobre los $113 millones que ya está utilizando la provincia para la primera etapa en ejecución de la obra sobre la Ruta 82: “La primera parte de la obra sobre la Ruta 82 está en vigencia. Esto es porque hicimos el túnel de Cacheuta con un financiamiento del BID desde hace unos años. Implicó US$ 10 millones menos de su costo real porque se ejecutó más rápido y con eficiencia, por lo tanto ese saldo nos ha permitido hacer dos grandes obras: el túnel 1 (Cacheuta), que se llamó a licitación y la etapa uno de la Ruta 82”.

Al consultarse más detalles, respondió: “Esta etapa va de la rotonda de Ugarte, hasta la rotonda de los caracoles de Chacras de Coria. A partir de ahí esperaremos a que la Legislatura le dé tratamiento de las etapas 2 hasta la 6, que es la que precisamente estamos discutiendo con los legisladores. Las mismas constituyen un proyecto de cinco años que implica una inversión de US$ 80 millones, monto que tiene financiamiento del BID por US$ 50 millones, el resto lo coloca el Fondo Fiduciario Regional”.

“Es una obra que requerirá por lo menos 1.500 puestos de trabajo en forma directa. Mejorará todo el tránsito urbano, la viabilidad turística y la seguridad vial de ese corredor que son 22 kilómetros, hasta llegar a Cacheuta. Un detalle es la cantidad de puentes, como por ejemplo, se preservará el puente Jorge Frasca (construido en l936) como bicisenda, al lado se construirá el puente de la ruta. La nueva traza de la ruta tendrá aproximadamente quince rotondas o retornos, ubicados cada tres kilómetros”, destacó.

“No dan datos oficiales para que aprobemos el financiamiento”

El Ciudadano también dialogó brevemente con la oposición y esto dijo el diputado provincial Lucas Ilardo (UC-PJ): “Estamos preocupados porque no hay respuesta por parte del Gobierno para saber el fuerte nivel de endeudamiento que tiene la provincia. Las estadísticas oficiales no han sido publicadas todavía y no pueden explicar la demora en hacerlo. Eso nos indica que tenemos razón cuando decimos que Mendoza está en situación crítica en materia de deuda”.

"Insistimos en la reunión con los ministros sobre la deuda, para que nos indiquen cuál es el porcentaje de ratio, es decir, cuál es el porcentaje de endeudamiento que tiene la Provincia. No nos responden con números y datos precisos, a pesar que la página oficial del Ministerio de Hacienda señala que estamos al borde del máximo endeudamiento de Mendoza. Implica estar al límite del default, por lo que considero que debemos tener esos datos ante millonarias cifras en dólares de endeudamiento que está solicitando la Provincia”.

Por su parte, la senadora provincial Patricia Fadel, reiteró: “Las preguntas específicas sobre el ratio, que es nada más y nada menos que saber hasta dónde está tomando deuda la Provincia, no fueron respondidas. Consideramos que el tema va a llegar al 15% que es lo permitido, similar actitud de saber sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) porque tampoco está publicado. Sabemos que estos específicos interrogantes son los que molestan e incomodan al Gobierno, pero lo debemos preguntar porque es nuestra responsabilidad ante un pedido de aprobación de endeudamiento tan importante”.

Finalmente la legisladora subrayó: “Queremos datos oficiales y solo eso. Además, estamos a favor de la obra pública, sobre todo si ella implica al crecimiento de la provincia y a la generación de empleo genuino”.