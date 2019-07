En el senado provincial habrá una sesión especial para tratar el endeudamiento para la remodelación y modernización de la Ruta 82 (Panamericana). Sería a través de un crédito blando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, explicó en CNN Radio Mendoza que se trata de una oportunidad única para la provincia de Mendoza. "La ruta 82 que vincula con Potrerillos tiene un impacto turístico importante y tendrá mejoras para los vecinos, para evitar accidentes".

Además el funcionario indicó que el BID lo tiene calificado como uno de los proyectos de mayor valor, con la tasa interna de retorno. "Es uno de los proyectos que está mejor calificado en el país".

Por el apuro de los tiempos de financiamiento, la administración de Alfredo Cornejo puso como prioridad acordar con el PJ la toma del crédito internacional. "El jueves pasado fuimos a hacer una presentación, se nos pidió nuevamente ir y estamos enfocados en la ruta 82".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-19-10-42-49-estas-son-las-4-mega-obras-con-las-que-cornejo-quiere-terminar-su-gobierno

Además indicó que "estamos a disposición a ir las veces que haga falta, tienen un contenido técnico altísimo por la exigencia de los organismos multilaterales. La intención era presentar y trabajar en los cuatro proyectos. No es ‘lo publico mañana al pliego’, sino que hay que llevarlo al banco y lleva tiempo".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-4-8-9-30-la-ministra-de-hacienda-explico-el-mecanismo-de-endeudamiento

"Estas cuatro obras no las va a desarrollar Alfredo Cornejo, pero nos parece serio dejar obras en marcha o proyectos con un grado de avance para el próximo gobernador. Cuando ingresamos en diciembre del 2015 en el escritorio no había un solo proyecto para hacer. Eso significó que para poder empezar una obra faltaba un año o año y medio. Este proyecto de la ruta 82 lo estamos trabajando desde diciembre del 2016, me tocó ir con el presidente del BID para mostrarle la traza hasta el túnel, que lo inauguramos en su momento con ellos".

Se trata de un préstamo que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo a la provincia de Mendoza por 25 años con una tasa del 5%. "Es una obra necesaria y lo han reconocido hasta los principales referentes de la oposición", finalizó.