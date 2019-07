Luego de que el Consejo Federal informó cómo será el Torneo Federal A 2019 / 2020, los equipos mendocinos conocieron a sus respectivos rivales para el certamen.

De esta manera, tanto Huracán Las Heras como el Deportivo Maipú ya saben a quiénes se enfrentarán y el fixture completo de todo el certamen.

Federal A| Zona Sur | Fecha 1



¡Tenemos rival! Huracán Las Heras recibirá a Juventud Unida de San Luis por la primera fecha del torneo.



¡Vamos Globo! 🎈 pic.twitter.com/pf2nuCRiJi — Prensa Huracán L.H (@prensahuracan) July 31, 2019

#FederalA Así será la hoja de ruta de #DeportivoMaipú:

F1: Peñarol (V)

F2: Estudiantes SL (L)

F3: Madryn (V)

F4: Olimpo (L)

F5: HLH (V)

F6: Sansinena (L)

F7: Sol de Mayo (V) pic.twitter.com/tAaAjQQrdo — Dep Maipú Oficial (@Deportivo_Maipu) July 31, 2019

Los clásicos entre el Globo y el Cruzado se darán en la fecha 5ª (empezando Huracán como local) y en la fecha 20º, que se jugará en calle Vergara.

Teniendo esto en cuenta, así se disputará la primera fecha del Federal A:

Fecha 1 Zona Sur

Huracán las Heras - Juventud SL

Peñarol SJ - Deportivo Maipú

Estudiantes SL - Villa Mitre BB

Olimpo BB - Circulo Deportivo

Dep Madryn - Camioneros

Ferro GP - Cipolletti

Sansinena - Desamparados SJ

Libre: Sol de Mayo

FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO FEDERAL A 2019 / 2020

1ra. fecha - 01/09/19

SANSINENA vs. DESAMPARADOS

HURACAN L.H. vs. J.U. UNIVERSITARIO

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

DEP. MADRYN vs. CAMIONEROS

ESTUDIANTES vs. VILLA MITRE

SP. PEÑAROL vs. DEP. MAIPU

FERROCARRIL O. vs. CIPOLLETTI

LIBRE: SOL DE MAYO



2da. fecha - 08/09/19

CIPOLLETTI vs. SP. PEÑAROL

DEP. MAIPU vs. ESTUDIANTES

VILLA MITRE vs. DEP. MADRYN

CAMIONEROS vs. OLIMPO

CIRCULO DEP. vs. HURACAN L.H.

J.U. UNIVERSITARIO vs. SANSINENA

DESAMPARADOS vs. SOL DE MAYO

LIBRE: FERROCARRIL O.



3ra. fecha - 15/09/19

SOL DE MAYO vs. J.U. UNIVERSITARIO

SANSINENA vs. CIRCULO DEP.

HURACAN L.H. vs. CAMIONEROS

OLIMPO vs. VILLA MITRE

DEP. MADRYN vs. DEP. MAIPU

ESTUDIANTES vs. CIPOLLETTI

SP. PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: DESAMPARADOS



4ta. fecha - 22/09/19

FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES

CIPOLLETTI vs. DEP. MADRYN

DEP. MAIPU vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. HURACAN L.H.

CAMIONEROS vs. SANSINENA

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

J.U. UNIVERSITARIO vs. DESAMPARADOS

LIBRE: SP. PEÑAROL



5ta. fecha - 29/09/19

DESAMPARADOS vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. CAMIONEROS

SANSINENAvs. VILLA MITRE

HURACAN L.H. vs. DEP. MAIPU

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

DEP. MADRYN vs. FERROCARRIL O.

ESTUDIANTES vs. SP. PEÑAROL

LIBRE: J.U. UNIVERSITARIO



6ta. fecha - 06/10/19

SP. PEÑAROL vs. DEP. MADRYN

FERROCARRIL O. vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. HURACAN L.H.

DEP. MAIPU vs. SANSINENA

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

CAMIONEROS vs. DESAMPARADOS

CIRCULO DEP. vs. J.U. UNIVERSITARIO

LIBRE: ESTUDIANTES



7ma. fecha - 13/10/19

J.U. UNIVERSITARIO vs. CAMIONEROS

DESAMPARADOS vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. DEP. MAIPU

SANSINENAvs. CIPOLLETTI

HURACAN L.H. vs. FERROCARRIL O.

OLIMPO vs. SP. PEÑAROL

DEP. MADRYN vs. ESTUDIANTES

LIBRE: CIRCULO DEP.



8va. fecha - Sábado 19/10/19

ESTUDIANTES vs. OLIMPO

SP. PEÑAROL vs. HURACAN L.H.

FERROCARRIL O. vs. SANSINENA

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

DEP. MAIPU vs. DESAMPARADOS

VILLA MITRE vs. J.U. UNIVERSITARIO

CAMIONEROS vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: DEP. MADRYN

9na. fecha - Jueves 24/10/19

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

J.U. UNIVERSITARIO vs. DEP. MAIPU

DESAMPARADOS vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. FERROCARRIL O.

SANSINENAvs. SP. PEÑAROL

HURACAN L.H. vs. ESTUDIANTES

OLIMPO vs. DEP. MADRYN

LIBRE: CAMIONEROS



10ma. fecha - 03/11/19

DEP. MADRYN vs. HURACAN L.H.

ESTUDIANTES vs. SANSINENA

SP. PEÑAROL vs. SOL DE MAYO

FERROCARRIL O. vs. DESAMPARADOS

CIPOLLETTI vs. J.U. UNIVERSITARIO

DEP. MAIPU vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. CAMIONEROS

LIBRE: OLIMPO



11ra. fecha - 10/11/19

CAMIONEROS vs. DEP. MAIPU

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

J.U. UNIVERSITARIO vs. FERROCARRIL O.

DESAMPARADOS vs. SP. PEÑAROL

SOL DE MAYO vs. ESTUDIANTES

SANSINENAvs. DEP. MADRYN

HURACAN L.H. vs. OLIMPO

LIBRE: VILLA MITRE



12da. fecha - 17/11/19

OLIMPO vs. SANSINENA

DEP. MADRYN vs. SOL DE MAYO

ESTUDIANTES vs. DESAMPARADOS

SP. PEÑAROL vs. J.U. UNIVERSITARIO

FERROCARRIL O. vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. CAMIONEROS

DEP. MAIPU vs. VILLA MITRE

LIBRE: HURACAN L.H.



13ra. fecha - 24/11/19

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

CAMIONEROS vs. FERROCARRIL O.

CIRCULO DEP. vs. SP. PEÑAROL

J.U. UNIVERSITARIO vs. ESTUDIANTES

DESAMPARADOS vs. DEP. MADRYN

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

SANSINENAvs. HURACAN L.H.

LIBRE: DEP. MAIPU



14ta. fecha - 01/12/19

HURACAN L.H. vs. SOL DE MAYO

OLIMPO vs. DESAMPARADOS

DEP. MADRYN vs. J.U. UNIVERSITARIO

ESTUDIANTES vs. CIRCULO DEP.

SP. PEÑAROL vs. CAMIONEROS

FERROCARRIL O. vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. DEP. MAIPU

LIBRE: SANSINENA



15ta. fecha - 07/12/19

DEP. MAIPU vs. FERROCARRIL O.

VILLA MITRE vs. SP. PEÑAROL

CAMIONEROS vs. ESTUDIANTES

CIRCULO DEP. vs. DEP. MADRYN

J.U. UNIVERSITARIO vs. OLIMPO

DESAMPARADOS vs. HURACAN L.H.

SOL DE MAYO vs. SANSINENA

LIBRE: CIPOLLETTI

16ta. fecha - 26/01/20

DESAMPARADOS vs. SANSINENA

J.U. UNIVERSITARIO vs. HURACAN L.H.

CIRCULO DEP. vs. OLIMPO

CAMIONEROS vs. DEP. MADRYN

VILLA MITRE vs. ESTUDIANTES

DEP. MAIPU vs. SP. PEÑAROL

CIPOLLETTI vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: SOL DE MAYO



17ma. fecha - 02/02/20

SP. PEÑAROL vs. CIPOLLETTI

ESTUDIANTES vs. DEP. MAIPU

DEP. MADRYN vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. CAMIONEROS

HURACAN L.H. vs. CIRCULO DEP.

SANSINENAvs. J.U. UNIVERSITARIO

SOL DE MAYO vs. DESAMPARADOS

LIBRE: FERROCARRIL O.



18va. fecha - 09/02/20

J.U. UNIVERSITARIO vs. SOL DE MAYO

CIRCULO DEP. vs. SANSINENA

CAMIONEROS vs. HURACAN L.H.

VILLA MITRE vs. OLIMPO

DEP. MAIPU vs. DEP. MADRYN

CIPOLLETTI vs. ESTUDIANTES

FERROCARRIL O. vs. SP. PEÑAROL

LIBRE: DESAMPARADOS



19na. fecha - 16/02/20

ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.

DEP. MADRYN vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. DEP. MAIPU

HURACAN L.H. vs. VILLA MITRE

SANSINENAvs. CAMIONEROS

SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.

DESAMPARADOS vs. J.U. UNIVERSITARIO

LIBRE: SP. PEÑAROL



20ma. fecha - 23/02/20

CIRCULO DEP. vs. DESAMPARADOS

CAMIONEROS vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. SANSINENA

DEP. MAIPU vs. HURACAN L.H.

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

FERROCARRIL O. vs. DEP. MADRYN

SP. PEÑAROL vs. ESTUDIANTES

LIBRE: J.U. UNIVERSITARIO



21ra. fecha - 01/03/20

DEP. MADRYN vs. SP. PEÑAROL

OLIMPO vs. FERROCARRIL O.

HURACAN L.H. vs. CIPOLLETTI

SANSINENAvs. DEP. MAIPU

SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE

DESAMPARADOS vs. CAMIONEROS

J.U. UNIVERSITARIO vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: ESTUDIANTES



22da. fecha - 07/03/20

CAMIONEROS vs. J.U. UNIVERSITARIO

VILLA MITRE vs. DESAMPARADOS

DEP. MAIPU vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. SANSINENA

FERROCARRIL O. vs. HURACAN L.H.

SP. PEÑAROL vs. OLIMPO

ESTUDIANTES vs. DEP. MADRYN

LIBRE: CIRCULO DEP.



23ra. fecha - 15/03/20

OLIMPO vs. ESTUDIANTES

HURACAN L.H. vs. SP. PEÑAROL

SANSINENAvs. FERROCARRIL O.

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

DESAMPARADOS vs. DEP. MAIPU

J.U. UNIVERSITARIO vs. VILLA MITRE

CIRCULO DEP. vs. CAMIONEROS

LIBRE: DEP. MADRYN

24ta. fecha - 22/03/20

VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.

DEP. MAIPU vs. J.U. UNIVERSITARIO

CIPOLLETTI vs. DESAMPARADOS

FERROCARRIL O. vs. SOL DE MAYO

SP. PEÑAROL vs. SANSINENA

ESTUDIANTES vs. HURACAN L.H.

DEP. MADRYN vs. OLIMPO

LIBRE: CAMIONEROS



25ta. fecha - 29/03/20

HURACAN L.H. vs. DEP. MADRYN

SANSINENAvs. ESTUDIANTES

SOL DE MAYO vs. SP. PEÑAROL

DESAMPARADOS vs. FERROCARRIL O.

J.U. UNIVERSITARIO vs. CIPOLLETTI

CIRCULO DEP. vs. DEP. MAIPU

CAMIONEROS vs. VILLA MITRE

LIBRE: OLIMPO



26ta. fecha - 05/04/20

DEP. MAIPU vs. CAMIONEROS

CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.

FERROCARRIL O. vs. J.U. UNIVERSITARIO

SP. PEÑAROL vs. DESAMPARADOS

ESTUDIANTES vs. SOL DE MAYO

DEP. MADRYN vs. SANSINENA

OLIMPO vs. HURACAN L.H.

LIBRE: VILLA MITRE



27ma. fecha - 12/04/20

SANSINENAvs. OLIMPO

SOL DE MAYO vs. DEP. MADRYN

DESAMPARADOS vs. ESTUDIANTES

J.U. UNIVERSITARIO vs. SP. PEÑAROL

CIRCULO DEP. vs. FERROCARRIL O.

CAMIONEROS vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. DEP. MAIPU

LIBRE: HURACAN L.H.



28va. fecha - 19/04/20

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

FERROCARRIL O. vs. CAMIONEROS

SP. PEÑAROL vs. CIRCULO DEP.

ESTUDIANTES vs. J.U. UNIVERSITARIO

DEP. MADRYN vs. DESAMPARADOS

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

HURACAN L.H. vs. SANSINENA

LIBRE: DEP. MAIPU



29na. fecha - 26/04/20

SOL DE MAYO vs. HURACAN L.H.

DESAMPARADOS vs. OLIMPO

J.U. UNIVERSITARIO vs. DEP. MADRYN

CIRCULO DEP. vs. ESTUDIANTES

CAMIONEROS vs. SP. PEÑAROL

VILLA MITRE vs. FERROCARRIL O.

DEP. MAIPU vs. CIPOLLETTI

LIBRE: SANSINENA



30ma. fecha - 03/05/20

FERROCARRIL O. vs. DEP. MAIPU

SP. PEÑAROL vs. VILLA MITRE

ESTUDIANTES vs. CAMIONEROS

DEP. MADRYN vs. CIRCULO DEP.

OLIMPO vs. J.U. UNIVERSITARIO

HURACAN L.H. vs. DESAMPARADOS

SANSINENAvs. SOL DE MAYO

LIBRE: CIPOLLETTI