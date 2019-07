Desconciertados: un coro de locos

De clásicos infantiles a obras clásicas o jingles publicitarios, el espectáculo homónimo de la agrupación coral Desconciertados pasa por decenas de géneros; pero además, la ópera prima del ensamble dirigido por Nacho Iribarne fusiona la música con otras expresiones artísticas.

Con este espectáculo que tiene al humor como premisa y que fue estrenado hace casi un año, Desconciertados tendrá su primera incursión en Mendoza el próximo domingo a las 20 en el teatro Tajamar (en San Martín al 1921 de Ciudad).

Antes del show, el polifacético Nacho Iribarne habló con El Ciudadano y analizó: “Desconciertados es el espectáculo en el que más pude mezclar las cosas que hago: lo humorístico, lo musical, lo compositivo, lo actoral y la parte de dirección... es todo un laburo”.

Para este inclasificable concierto de hora y media de duración, Iribarne se pone al frente de un ensamble de casi 30 personas que se terminó de armar hace poco más de un año (tuvo su primer ensayo en marzo de 2018). “Empecé a dirigir un coro en 2017 y me gustó esa idea. Yo estaba con otro espectáculo de humor y pensé: ‘¿Por qué no junto el humor con el coro a ver qué pasa?’. Es gracioso porque es difícil explicarle a la gente que es Desconciertados, porque no es una comedia musical, ni un recital. Incluso fue difícil para los chicos que vinieron a audicionar, porque no sabían bien lo que iban a tener que hacer y bueno, tuvieron que confiar en mí y ver de que se trataba. Fue un mes de audiciones en total. El 2 de marzo de 2018 tuvimos nuestro primer ensayo”, relató el artista sobre los inicios de Desconciertados.

“En enero del 2018 yo escribí esta obra que terminamos estrenando en agosto”, comentó Nacho Iribarne, quien también dijo que, desde lo musical, “hay de todo y de todos los estilos. Eso fue muy importante a la hora de buscar a la gente, necesitábamos a gente que pueda cantar todo, porque pasamos por muchos estilos de un momento a otro. Hay cosas en castellano, cosas en inglés, versiones nuevas y arreglos o temas originales, algunos a capela, tandas publicitarias de todos los tiempos”.

“Hay un popurrí importante, cuando empieza el show yo le cuento a la gente la evolución de la música a lo largo de la historia ejemplificada con el Arroz con leche. Nosotros hacemos el Arroz con leche en 19 períodos diferentes, pasando por la prehistoria, el renacimiento, el barroco; hasta llegar al blues, al jazz o a la cumbia”, añadió.

Las reversiones históricas del clásico infantil es solo el comienzo del show, “de ahí va para todos lados”, avisó, “hay parodias de temas líricos, hay canciones originales, hay un enganchadito de 27 canciones muy conocidas que comparten los mismos cuatro acordes, hay de todo”.

Así es Desconciertados