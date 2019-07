El héroe de Roque

La clase estaba por terminar cuando la maestra lanzó la frase que nadie quiere escuchar: “Tarea para la casa”.

Roque, como todo niño aplicado, sacó su enorme lápiz para escribir en su cuaderno lo que la señorita Rosa estaba por decir: “Para mañana tienen que traer un texto en el que describan a la persona a quien más admiran, con el título ‘Mi héroe’’’.

Roque sonrió con cara de complicidad consigo mismo. Tenía muy en claro a quién elegir.

Y llegó el día de la exposición. Cada uno de los chicos con bellas palabras describió quién era ese ser que llevaría tan noble título: papá, mamá, Messi, Batman, Superman, un policía, un bombero, fueron los protagonistas de los relatos fantásticos que se mezclaban con esa hermosa imaginación de los niños.

Pero cuando le tocó el turno a Roque, todos se quedaron helados, nadie podía creer lo que estaba diciendo:

–Mi gran héroe es mi tío, mi tío Santiago.

–¿Tu tío es bombero o policía?, expresó la maestra sorprendida con la respuesta de Roque.

–No seño, mi tío es un hombre que sufre y mucho…

La maestra pensó lo que todos estamos pensando, el tío de Roque era un hombre con una enfermedad terminal.

–Roque, ¿por qué tu tío sufre?

–Seño, mi tío Santiago es hincha de All Boys y no conozco ser en este mundo que sufra más que él. Todos los fines de semana esperaba una victoria, a veces se le da, pero luego de siete días vuelve a lamentarse, es una cosa de locos. Mi mamá dice que cambie de equipo o que consiga una novia, pero mi tío no cambia, sigue firme, y eso lo convierte en mi héroe.

El sufrimiento del fútbol enamora a cualquiera, tal vez el mundo necesita de más “Santiagos”, tipos comunes que se convierten en algo más gracias a ese loco y enfermo amor por una camiseta. Acá no importan los resultados ni las temidas estadísticas.

Sí Roque, tu tío es un héroe, porque no le importa sufrir, sino ser feliz con cada ilusión.