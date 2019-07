El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que cuando critica al presidente Mauricio Macri el que le “responde es el Fondo Monetario Internacional", al encabezar en la provincia de Entre Ríos una conferencia de prensa junto al gobernador Gustavo Bordet.



Alberto Fernández expresó que en el campo no se liquida la cosecha “porque todos saben que el dólar está subvaluado”. “Podemos mentirle a la gente y decirle que le economía está tranquila porque el dólar está quieto. Digo estas cosas y quién me responde, el Fondo. Es como alguien dijo ayer en un tuit, hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el Fondo”, agregó.

Mira la conferencia de prensa de Alberto Fernández en Entre Ríos



“La debilidad del sistema es que uno lo cuenta y todo cruje”, explicó el precandidato presidencial del Frente de Todos, quien añadió: “Dicen que las Leliq no suponen emisión, pero el día que te quieran cobrar las Leliq los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto, el día que no te renueven las Leliq vas a tener que hacerte cargo de esta deuda. Ahí lo escucho a (Martín) Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora da clases de economía, pero resulta que él durante años se la pasó diciendo que las Lebacs y las Leliq eran deuda cuasi fiscal y ahora parece que no”.



En ese sentido, Alberto Fernández detalló que es dinero que se utiliza para la especulación y no para el crecimiento del país, y afirmó: “La reforma previsional ha sido un enorme costo para los jubilados. No paso nada de lo que decía (Elisa) Carrió, de lo que decía (Fernando) Iglesias, el gobierno. Nada pasó. Solo perdieron los jubilados, en términos reales perdieron entre el 15 y el 20 por ciento de jubilaciones, que vamos a recomponer”.