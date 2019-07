Luego de ganar el año pasado el Bailando, Julián Serrano volvió a las pistas de ShowMatch este año junto a Sofía Morandi y decidió renunciar por un escándalo: en Los ángeles de la mañana aseguraron que el influencer tenía un affaire con su compañera, y Malena Narvay, su novia, salió a hablar.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-27-19-45-39-la-foto-de-karina-la-princesita-en-el-camarin-que-dio-que-hablar-en-instagram

“Uno nunca puede tener certeza absoluta de lo que hacen los demás, pero no me terminan de cerrar los rumores que salieron. No hay nada concreto para que yo los pueda juzgar, solamente una persona que dice tener fuentes y las fuentes nunca aparecieron”, comenzó en diálogo con eltrecetv.com.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-25-9-39-3-las-senales-que-indican-que-habra-una-cuarta-temporada-de-stranger-things

Luego agregó que "el día de mañana inventan algo mío sin pruebas ni fundamentos, yo querría que mis seres queridos me crean". "Estoy haciendo eso. Si esto es mentira es horrible lo que nos están haciendo a los tres. Si llega a aparecer algo que realmente me haga creer ahí veré, pero por ahora estamos bien”, reflexionó.