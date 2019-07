Del Médano: el rock va por la tangente

“Hoy en día, escuchás una canción moderna y seguro que no tiene punteos de guitarra. No se usa nada, no se usan los solos de piano y la guitarra prácticamente ni se usa”, opinó en una entrevista con El Ciudadano Ricardo Cady Godoy, bajista y compositor de Del Médano, la original banda mendocina de rock alternativo que este viernes presentará en el Le Parc su tercer disco de estudio titulado Arenas nuevas. “Siempre le buscamos esa alternativa a la música o al rock, por eso nos consideramos una banda de rock alternativo, y nos sentimos orgullosos de eso”, añadió.

Del Médano se formó a principios de los 2000 como un power trío y lanzó dos discos Desierto interior (2003) y Arenas blancas (2005). “El grupo se formó en el 2002, primero quisimos hacer una documentación de temas que venían dando vueltas y darle un formato de rock. El primer disco viene siendo como una recopilación. Después empezamos a desarrollarnos y a hacer composiciones especiales para el grupo. También decidimos darle a las letras una temática defensora de los derechos humanos y del planeta, pero que traten de ir hacia los sentimientos más nobles del ser humano”, rememoró el músico.

Después de esos dos enormes álbumes, el grupo cayó en un impasse con el alejamiento del baterista y percusionista Mingo Casciani, quien se unió a Markama; pero hace dos años regresó y Del Médano comenzó a trabajar en la producción de su tercer LP, Arenas nuevas, que será el motivo principal del show de este fin de semana en el Le Parc. “Este disco es más dark rock, salen temas como Aysha, que habla sobre la violencia que sufren las personas o Fronteras, que es más reaccionario contra las formas que tienen ciertas potencias de sublibar a Latinoamérica. También nacen temas más livianos como Desde arriba, que habla sobre la pérdida humana. Siempre queremos tratar las cosas de formas más profundas, sin minimizar el pensamiento humano”, dijo Cady Godoy.

En esta nueva etapa, Del Médano está compuesto por Cady y Mingo, junto a Edu Caballero (guitarrista y arreglos vocales) y la joven vocalista Georgina Alvarado, de quien el bajista destacó: “Tiene un pedazo de voz que hace que se te caigan las lágrimas, entró para hacer coros y yo ya estoy componiendo temas para su voz”.

Además, en la presentación de Arenas nuevas, Del Médano estará acompañado por Claudio Brachetta, Javier Figueroa, Carlos Casciani, Marcelo López y Mario Sánchez. El bajista concluyó: “Vamos a empezar muy fuerte, también va a haber un ensamble de cuerdas y vamos a ser como nueve músicos entrando y saliendo del escenario, eso va a generar mucho dinamismo... La idea es que se les haga entretenido, que la gente diga: ‘Uy, ya se acabó’”.

Sobre el show (en el marco del ciclo de recitales del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos)

Día y hora: viernes, desde las 21.30.

Lugar: sala Tito Francia del espacio cultural Julio Le Parc (en Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén)

Bandas: Jôse Marcó y banda y Del Médano

Entrada General: $100