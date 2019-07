Miguel Pichetto: "Macri va a ganar porque la gente no quiere volver al pasado"

El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, habló este miércoles en un ciclo de las cámaras Argentino-Británica, Argentino-Canadiense y la Am-Cham, y aseguró que Mauricio Macri "va a ganar" las elecciones porque "la gente no quiere volver al pasado".

Además, el funcionario advirtió que en un eventual triunfo de la fórmula del Frente de Todos, que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, “el poder estaría en la vicepresidenta, y eso en el futuro puede abrir un escenario de conflicto”.

"No hay que volver a un modelo autoritario liderado por la expresidenta", indicó el integrante de la fórmula presidencial del oficialismo.

En tanto, el senador destacó que el ofrecimiento de Macri de haberlo convocado como compañero de fórmula fue “una decisión de apertura” por parte del oficialismo y afirmó que no la tomó “para sumar votos”, al señalar que “el Presidente me tomó con mi pasado, con mi inventario, ideas que sostengo y con lo que he venido haciendo en la política argentina a lo largo de estos años”.

Al disertar en el evento que se realizó en el Hotel Panamericano, el senador se pronunció a favor de “construir acuerdos federales con los gobernadores para afianzar una masa crítica de consensos que lleven a la Argentina por el sendero de la productividad y el crecimiento. Esos son los grandes debates y las reformas en las que piensa el Presidente al convocarme”.

Asimismo, el senador se refirió a la noticia del acuerdo Mercosur-UE logrado la semana pasada tras 20 años de negociaciones, y dijo que "es de gran trascendencia" porque se trata de una política que respaldaron todos los gobiernos, "incluso el de la expresidenta Cristina Kirchner".

Junto con Pichetto también resolvieron dejar el bloque el riojano Carlos Menem y el correntino Carlos Espínola, mientras que el resto de los legisladores se mantuvo dentro de la bancada que ahora encabeza el cordobés Carlos Caserio.