El contundente mensaje de la AFA en contra del VAR

La Selección argentina no pudo contra su par brasileño y cayó derrotada por 2 a 0, en el encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa América.

Pero más allá de la mayor efectividad de su rival en el arco argentino el VAR tuvo un rol protagonista, teniendo en cuenta la ausencia de su uso en dos claras jugadas que podrían haber cambiado el rumbo del juego.

Desde la Asociación de Fútbol Argentino publicaron un contundente mensaje en contra del sistema tecnológico y el cuerpo arbitral por no haber consultado los monitores para facilitar las sanciones de las infracciones. Dos claras situaciones en contra de Sergio Agüero y Nicolás Otamendi no fueron consultadas por el ecuatoriano Rody Zambrano y esto despertó el malestar en los futbolistas argentinos y cuerpo técnico.

"Vimos lo mismo que vos" es lo que dice en la cuenta oficial de la AFA.

Las jugadas polémicas que no fueron revisadas:

Lionel Messi se mostró enojado por el VAR

No es normal ver o escuchar a Lionel Messi quejarse por los arbitrajes en conferencia de prensa o en la zona mixta pero ayer el delantero argentino no se guardó nada. A la hora de responder sobre qué le había parecido el desempeño de Zambrano y la falta de utilización del VAR, el delantero del Barcelona criticó duramente el accionar del juez y expresó que "se cansaron de cobrar boludeces y no fueron al VAR. Todas iban para ellos, tarjetas para nosotros y a ellos no. Han cobrado manos boludas, fules boludos, penales pelotudos y acá nisiquiera fueron al VAR".