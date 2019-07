El diputado provincial Lucas Ilardo eligió la red social Twitter para mostrar su descontento con los resultados de una encuesta publicada por la consultora Reale Dalla Torre. El trabajo muestra un crecimiento en la intención de voto de la formula presidencial compuesta por Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto y a nivel provincial crecen las diferencias entre el actual gobernador y precandidato a diputado Nacional Alfredo Cornejo y la precandidata al mismo cargo por el Frente de Todos, Marisa Uceda.

En el twitt Ilardo no solo acusa al gobernador Alfredo Cornejo de "montar operaciones" también documenta que la consultora mencionada fallo en sus pronósticos para las primarias provinciales, tildándola implícitamente como la encuestadora oficialista.

Para finalizar, el diputado provincial, apunto a la Consultora nuevamente cuestionando por que no mostraban los datos hace 4 meses y señalando que: "la desesperación se nota mucho"

La respuesta de Reale Dalla Torre

La respuesta de la consultora no tardó en llagar, su titular Martha Reale en una entrevista radial sostuvo que: "La verdad es que es la historia de nuestra vida, siempre los que van detrás de las encuesta se enojan y disparan contra el mensajero. Nosotros solo recogemos datos y publicamos los datos que nos dan las encuestas y en Mendoza me conocen todos, jamás he publicado datos que no tengan que ver con la realidad"

Reale continuo: "Hemos acertado todos los resultados e incluso el de las últimas elecciones PASO. Vaticinamos que la diferencia entre espacio iba a ser de 7 puntos incluso fuimos honestos en ese momento de decir que cuando hicimos la última medición dijimos que lo teníamos un poquito arriba a Bermejo, pero que estaba dentro del margen de error y que la tendencia estaba favorable a Fernández Sagasti, porque venía creciendo" Todos esos datos fueron publicados y algunas diferencias en los porcentajes de los candidatos tienen que ver con el margen de error estadístico. Las encuestas tienen su error, pero la verdad es que fuimos absolutamente preciso como hemos sido preciso en todas las oportunidades. Para que lo tengan en claro los dirigentes, nosotros vivimos de esto. Por lo cual, nadie se perjudica más que nosotros.

Acá todos los datos de la encuesta