Cornejo prometió continuar con el trabajo de erradicación de villas

Fue un fin de semana arduo en materia de campaña para el gobernador de Mendoza y candidato a diputado nacional, Alfredo Cornejo. Y fue en ese marco en el que prometió continuar con los trabajos de erradicación de villas, mientras se realizaba la mesa de propuestas y plataforma participativa de Godoy Cruz.

El acto se realizó en el Colegio de Farmacéuticos de Mendoza ubicado en la calle Rivadavia 645 del departamento.

El mandatario aseguró que se propone realizar una inversión de la misma envergadura que la que se realizó en La Favorita y todo el Oeste. "Vamos a continuar con todo lo que venimos haciendo en el Campo Papa y en todos los barrios de los alrededores".

"Siempre decimos que vamos a hacer una plaza y los arquitectos hacen plazas hermosas y las llevamos a la gente y la gente nos dice, está bien pero esa es la plaza que ustedes quieren, porqué no le preguntan al vecino cuál es la plaza que quiere", aseguró Cornejo.

El gobernador no desaprovechó el momento para hacer referencia al acto que realizó Cristina Fernández en el departamento de San Martín, donde presentó su libro 'Sinceramente'. "Descapitalizaron el Estado, no cuidaron los municipios, no cuidaron las plazas, no cuidaron los espacios públicos. Se llenaron la boca hablando de los pobres pero no atendieron esa tarea".

Una vez más en consonancia con el eje de campaña nacional apuntó a convencer a los indecisos, esta vez con autocriticas: "El error del gobierno que tenemos y que apoyamos, fue en decir que se solucionaba fácil y no se soluciona fácil. Se soluciona con tiempo, con un plan estratégico como gobernamos Capital y Godoy Cruz durante distintos tiempos. Los chantas que prometen cosas fáciles le van a hacer las cosas más difíciles a los pobres, a los más excluidos porque en este equipo no hay chorros, no hay ladrones".