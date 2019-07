Los problemas de Gallardo para enfrentar a Cruzeiro

Marcelo Gallardo confirmó una lista de 20 jugadores, para viajar a Brasil, y afrontar el duelo de vuelta de octavos de final contra Cruzeiro de la Copa Libertadores que se disputará este martes después del 0-0 en El Monumental.

En esa lista no están dos jugadores importantes en defensa como son Javier Pinola y Fabrizio Angileri. Se había hablado en los últimos días de su posible ausencia, aunque hasta este domingo no se ha confirmado que no estarán en la expedición.

River viaja a Belo Horizonte con la ilusión de conseguir la clasificación para cuartos y lo hace después de un empate en la primera jornada de la Superliga contra Argentinos (1-1).