¿Cuántas veces hemos pensado "así no puedo seguir"? Lo importante es ser fuertes y tener el coraje necesario para luchar y sacar esos palos en la rueda que la misma vida nos pone en el camino para seguir adelante.

El escritor inglés, Alan Armstrong, dijo una vez que "si no hay pasión en tu vida, ¿has estado viviendo realmente? Encuentra tu pasión, sea lo que sea. Conviértete en ella y déjala convertirse en ti y te darás cuenta que grandes cosas pasarán para ti, por ti y gracias a ti" y vaya que si no es así... Marcelo Mastroiani es el mejor ejemplo para justificar que a través de la pasión y las ganas de salir adelante se pueden hacer cosas increíbles y cumplir sueños.

Este baterista mendocino que lucha día a día con una lesión medular encontró en la música, y especialmente en la batería, una fórmula para ir hacia adelante y que nada ni nadie lo detenga. Desde su adolescencia, a los 16 años y viendo a The Police, se dio cuenta qué era lo que quería hacer. Con varios años de estudio y buscando su propio estilo, dio batalla a un tumor medular a nivel dorsal que le afectó la parte sacrolumbar (clínicamente llamado Astrocitoma intramedular). La misma consiste en un tumor que puede afectar a la región cervical y dorsal.

En la actualidad y a sus 47 años su pasión por la batería le permite encontrar la manera de luchar ante esta enfermedad. Pero solamente él es consciente de lo que el amor propio y la perseverancia son capaces de hacer.

Cumplió su sueño y tocó con Coldplay

Marcelo Mastroiani expresó su fanatismo por Coldpay y manifestó "soy muy fan, los sigo desde el comienzo y cada vez que sacaban un disco era una emoción muy fuerte". Al enterarse que la banda llegó al país, en el 2016 en un show que brindaron en La Plata, el baterista mendocino se grabó haciendo un covers de "Fix You".

Luego de algunos contactos para promocionar dicho material, el video comenzó a viralizarse y esto le abrió las puertas a la difusión del mismo a través de los medios de comunicación. "Tengo ganas de tocar con Coldplay y siento que puedo hacerlo" es lo que expresó el músico. Deseo que al poco tiempo llegó al entorno de Chris Martin (vocalista de la banda británica).

"Después de una nota periodística me dijeron que se estaba negociando con la banda el poder tocar conmigo y desde ahí fue una adrenalina que me recorrió por todo el cuerpo. La banda es excelente, los cuatro son grandísimas personas, pude hablar mucho, cosas íntimas de la banda y de música en general".

La prueba de sonido de Marcelo Mastroiani junto a Coldplay

Marcelo Mastroiani presentó "La Fatal Arrogancia"

Después de cumplir su sueño de tocar con Coldplay, el músico presentó el tema "La Fatal Arrogancia", el cual está totalmente vinculado la experiencia vivida junto a la banda.

"Ellos me dieron como una lección de grandeza, no son creídos ni caretean nada, son muy sencillos y humildes y sólo están concentrados en hacer música. Me trataron como un amigo. Tuve la suerte de ser el fan que los admira aún mas" expresó el mendocino.

Así grabó su canción:

"La Fatal Arrogancia":

Marcelo explicó entusiasmado cómo se conformó el grupo de trabajo y manifestó que "toque baterías y piano, la voz y sintetizador. El productor realizó el resto que incluye, las guitarras y el bajo. También grabó batería y los coros, todo fue fue grabado por 2 personas, no hay banda, la canción es de mi autoría letra y música es bien arrogante" dijo entre risas el compositor.

Cómo ayudarlo

"Mi sueño ahora es derrotar la discapacidad" contó Marcelo, que se encuentra en la actualidad realizando varios tratamientos. Con la idea de grabar una canción cada tres meses el amante de la música se enfocará más en grabar para subir sus obras a las diferentes plataformas en donde la gente puede escucharlas y ayudarlo.

A través de las redes sociales recibe mucha ayuda por parte de sus seguidores, tal es el caso de un admirador de Miami que lo apoyó nada más y nada menos que pagando un tratamiento. "Me pregunto si necesitaba algo y le comenté del tratamiento. Automáticamente me hizo un giro de dinero y me ayudó para hacerlo, fue algo increíble. Hasta incluso me envió un bombo electrónico."

Se puede ayudar también compartiendo su nueva canción a través de las distintas plataformas musicales, a mayor visitas y suscriptores el músico recibe beneficios.

"Las luces te guiarán a casa, y encenderán tus huesos y yo trataré de curarte" es lo que dice Chris Martin en la canción Fix You y sin dudas que de una manera muy especial la curación interna de Marcelo comenzó con su experiencia con la banda. Lo importante y esencial es el mensaje que deja en su lucha diaria, jamás y más allá de que se ponga difícil hay que bajar los brazos