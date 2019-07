El precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cuestionó este domingo a Aníbal Fernández por decir que prefería confiarle sus hijos al asesino Ricardo Barreda antes que a la gobernadora María Eugenia Vidal, y afirmó que “la comparación con un femicida" le "resultó penosa".

“La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política", expresó Kicillof en declaraciones a Radio 10.

Según el exministro de Economía, su campaña "es mucho más sencilla" y "se trata de recorrer la provincia, escuchar, de tomar nota".

Las polémicas declaraciones

El pasado viernes, en una entrevista con radio Futurock, Fernández calificó de "impresentable" y "catástrofe" la gestión de Vidal al frente de Buenos Aires y, en un momento del diálogo, aseguró que su desconfianza es tal que prefería confiarle sus hijos a un condenado por cuádruple asesinato en lugar de a ella.

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabes a quién no se los confío: ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no", dijo Aníbal Fernández y desató automáticamente un escenario que inspiró la reacción de diferentes actores del plano político.

La evocación a la publicidad de la anterior campaña de la gobernadora despertó el repudio por la comparación con el odontólogo que en 1992 mató a su esposa, hijas y suegra y el respaldo hacia Vidal de todo el sector oficialista.

Horacio Rodríguez Larreta también criticó los dichos de Aníbal Fernández