Luego de las duras criticas de Aníbal Fernández, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió no seguir con las respuestas polémicas aunque tampoco se quedó en silencio. En un acto político, del que participaron Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, la funcionaria resaltó que "habla más de él que de mi".

"No contesto las agresiones, no lo hago nunca, no lo voy a hacer ahora" fue lo que expresó la política después de los dichos del exjefe de Gabinete. La convocatoria tuvo lugar en Mar del Plata donde también entre los presentes estuvo el ministro de Seguridad porteño, Cristian Ritondo.

Acto 360º con @mauriciomacri, @mariuvidal y @SalvadorPBA en Mar del Plata. Hay que trabajar en una convocatoria que tiene como destino a todos los argentinos. Juntos por el Cambio es lo nuevo en la Argentina! pic.twitter.com/mutbJBXZfp — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) July 26, 2019

A la hora de tomar la palabra, Vidal no se refirió a lo que expresó Fernández pero si lo hizo Pichetto quien le expresó que "María Eugenia, yo sí te confiaría a mis hijos". Luego los dos hablaron de los logros del Gobierno y de los asuntos pendientes.

Finalmente, cuando fue el turno de Macri, el jefe de Estado mencionó que "muchos se olvidaron de dónde estábamos hace tres años y medio, pero lo que hicimos no eran palabras, relatos o cuentitos".

El acto completo: