La Administración Nacional de la Seguridad Social flexibilizó los montos de los nuevos Créditos Anses y ahora, la cifra a prestar se ajusta a tus posibilidades.

Muchos beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH - EMBARAZO) y Asignación Familiar (SUAF) ya tienen un préstamo otorgado y no pueden pedir la misma cantidad porque el valor de la cuota, supera el 30% de lo que ANSES les paga mensualmente. Otros, tienen tan solo un hijo inscrito y no alcanzan a cobrar lo suficiente para pedir otro.

Por tal motivo, desde hace algunos días, los operadores telefónicos y la aplicación MI ANSES calcula el monto máximo que el beneficiario puede solicitar e inclusive ofrecen cancelar el préstamo anterior con un monto alternativo para que el solicitante pueda conseguir dinero en efectivo a devolver en bajas tasas.

TABLA DE CONTENIDOS - NUEVO PRÉSTAMO DE ANSES

¿Cómo puedo calcular el monto del préstamo?

¿Qué es el monto complementario?

¿Cómo realizar el trámite?

¿Cómo reclamar por problemas varios y por crédito rechazado?

NUEVOS CRÉDITOS ANSES PARA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH - EMBARAZO) Y ASIGNACIÓN FAMILIAR (SUAF)

Los sistemas de calificación, cuotas y requisitos son muy distintos a los antiguos Créditos Argenta.

Ahora, el préstamo no se calcula en base a montos fijos sino que, por el contrario, se acomoda a las posibilidades crediticias del solicitante.

Para saber cuánto dinero podés pedir, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

1 - Ingresar en la página oficial de ANSES (www.anses.gob.ar)

2 - Seleccionar el botón azul que dice "MI ANSES"

3 -Colocar el Nº de CUIL y la Clave de Seguridad Social

4 -En el menú de la izquierda seleccionar la opción "CRÉDITO ANSES"

5 - A continuación se abre una pestaña y en la misma debemos seleccionar "SIMULADOR DE CUOTAS"

6 -Ingresar nuevamente la Clave de Seguridad Social

7- En pantalla nos aparecerá el monto disponible para cada caso. En caso de que te sirva el dinero que te ofrecen, tan solo resta seleccionar "SOLICITAR PRÉSTAMO" y esperar 5 días hábiles a que te acrediten. La cuota se empieza a pagar en el mes siguiente.

Si ya contás con préstamo y todavía te cuotas por pagar, ANSES te brinda la posibilidad de pedir un nuevo monto complementario que se ajuste a tus posibilidades y necesidades. La idea es que te puedan entregar dinero en base al monto máximo. Este límite se fija calculando que la/las cuotas no superen el 30% de lo que cobras mensualmente en ANSES.

Por otra parte, también podes hacer uno del "pre-cancelamiento" del préstamo anterior para que te refinancien la deuda, con un nuevo crédito.

La entrega de turnos (para préstamos) y de créditos varía depende si el solicitante cobrar una AUH o una SUAF.

NUEVOS CRÉDITOS SUAF - AUH - EMBARAZO (Internet)

Los créditos para asignaciones familiares solo se pueden tramitar por Internet a través de MI ANSES (no hace falta turno).

Los préstamos para Asignación Universal por Hijo se pueden tramitar por Internet y o en forma presencial, personalmente o vía telefónica.

A continuación, la guía paso a paso para que puedas obtener el préstamo desde la comodidad de tu casa (hace falta tener conexión a Internet o datos).

Turnos por teléfono para Asignación Universal por Hijo y Embarazo (operador)

Esta opción funciona bastante bien, sobre todo los días en que no se entregan turnos en forma automática a través de MI ANSES. (Caída del sistema)

1 - Llamar al 130

2 - En el menú principal marcar la opción "6"

3 - Luego la opción "2"

4 - Luego opción "9" (otros turnos no mencionados) y aguardar en línea.

Turnos por teléfono para Asignación Universal por Hijo y Embarazo (automático)

1- Si no tenés Internet o por cualquier otro motivo no pudiste sacar el préstamo con el celular, deberás llamar al 130.

2 -En el menú principal marcar la opción "6" y luego la opción "2".

3 - Finalmente, deberás ingresar número de CUIL. (11 dígitos)

4 - El sistema te entregará un turno.

La gente que no resulta calificada o tuvo un problema luego del otorgamiento, puede reclamar para que se revea la solicitud.

Los principales motivos de reclamo:

Si solicitaste un préstamo y querés luego te arrepentiste, no tenés otra alternativa que ir hasta una oficina de ANSES. No olvides llegar tu DNI. No hace falta turno.

Si en tu ticket de liquidación ves que te están descontando un préstamo que no pediste o ves en tu cuenta bancaria una acreditación por transferencia desconocida, no tendrás otra alternativa que ir hasta una oficina de ANSES. No hace falta turno. No olvides llevar el DNI.

Si dentro de los 10 días hábiles no se depositó la plata en tu cuenta, tendrás que ir hasta cualquier oficina de ANSES (sin turno) y llevar el DNI, la copia del resumen de movimientos (se puede obtener en un cajero) la constancia de la Cláve Bancaria Uniforme (CBU) que también se pueden conseguir en cualquier cajero automático.

Si pediste turno para pedir solicitar un préstamo y a los dos días te avisan que no vas a poder ser atendido, es probable que no cumplas con los requisitos para acceder al beneficio. Si de igual modo, pensás que si cumplís con los requisitos y que todo se trata de un error del sistema, acércate a la oficina de ANSES a la hora y en el día que sacaste el turno, a pesar del rechazo.

Si luego de pedir el crédito se comunican con vos y te dicen que te rechazaron el préstamo, el crédito quedará sin efecto y no te van a descontar nada de tus haberes.

A seguir, los principales motivos de rechazo y sus eventuales soluciones. se detallan los motivos de posible rechazo y los pasos que podrías seguir para solucionarlo.

Códigos de rechazo: AUH y SUAF. R03: La cuenta bancaria no existe o está dada de baja. Si recientemente cambiaste de banco, tendrás que esperar entre 90 y 120 días para que los datos de la nueva cuenta se carguen por completo en el sistema. Luego de que se agreguen, vas a poder solicitar un nuevo crédito. Si no cambiaste de banco, te recomendamos ir hasta cualquier oficina de ANSES para chequear tu info personal, de la cuenta y luego pedir una rectificación, en el caso que te corresponda. R17: Inconsistencias en las validaciones durante el proceso de transferencia bancaria. La Dirección de Atención a Titulares se puede poner en contacto con vos, luego de que el problema esté solucionado. Luego de que llegue ese e-mail o llamado, ya podrás pedir un nuevo préstamo.



Para evitar rechazos y malentendidos, te recomedamos mirar la siguiente nota con los requisitos 馃憞 (VÁLIDO PARA AUH y SUAF) 馃憞

INFORME: Orlando Tirapu