La conductora de ESPN Redes, Nati Jota desafió a sus seguidores de Instagram a un #WakeUpChallenge, una prueba en la que las personas etiquetadas deben mostrar su cara en primer plano cuando comienzan un nuevo día, es decir recién salidos de la cama.

En la imagen que subió Nati Jota, se la puede ver con un look extremadamente natural, sin una gota de maquillaje, con el pelo algo levemente revuelto y lo que más llamó la atención fue su flequillo.

"Si odian mi flequillo, más lo deben odiar cuando se levanta 😴" comentó al respecto la novia del rugbier Bruno Siri. Pero además Nati, aclaró de que se trataba todo con un hashtag y etiquetó a otros amigos y compañeros suyos "#WakeUpChallenge nomino a @caleruggeri y @lelumendy. escribió ella.

Algunos de los comentarios que le dejaron a Nati Jota sus seguidores, luego de ver su foto súper natural, fueron:

- "Nati por el flequillo no tenes que preocuparte sos una persona re linda los de afuera son de palo".

- "No odiamos tu flequillo, lo amamos".

- "No de pena, así ya no me gustas... 😢".

- "Sos linda, pero no con ese flequillo...".

- "Jajajaja te asesinaste, estabas más buena antes".

- "Aguante ese flequillo! 🧟‍♂️".

El posteo de Nati Jota ¡tuvo más de 48 mil Likes y más de 390 comentarios!

Las opiniones entre sus followers estuvieron muy divididas, pero sería justo decir de que la rubia se anima a mostrarse tal cual es.

Muchas son las famosas que se esconden detrás de filtros y súper maquillajes para tapar sus defectos pero en ese sentido, Nati Jota, supo ganarse a sus fans gracias dejar ver su lado más casual y divertido, tanto en las cámaras de TV, como en las redes sociales.

Al que le guste bien y al que no que siga de largo, ¿o no Nati?

También resta saber que pasará con sus amigas, Candela Ruggeri y Belén de Mendiguren que por el momento no han respondido nada.