Partido de los Jubilados: niegan fisuras y hacen graves denuncias contra una exintegrante

Tras declaraciones de la dirigente Gloria Dávila a El Ciudadano, sobre la conflictiva situación interna del Partido de los Jubilados y su expulsión de esa la flamante entidad política, la cúpula partidaria le salió al cruce.

Con documentación en mano y coincidiendo, los dirigentes mostraron lo que ha sucedido y por qué fue expulsada Dávila. Además aclararon que el partido, lejos de desaparecer, se afianza y negaron terminantemente que hayan concretado alianzas con otros partidos políticos, en especial con quienes impulsan la candidatura de Anabel Fernández Sagasti.

No solo hechos políticos fueron aclarados por la dirigencia, ya que también mostraron denuncias penales por un irregular manejo de fondos y un hecho escandaloso que se habría producido en las Primarias de la provincia el pasado 9 de junio. En ese acto comicial aparecieron en el cuarto oscuro boletas con otros nombres de candidatos, desconocidos para las autoridades partidarias.

Ofició de vocero el actual titular del partido, Edgardo Civit Evans, quien aclaró que “la señora Gloria Dávila fue desafiliada por decisión unánime de toda la Comisión Directiva del Partido de los Jubilados. Es la consecuencia directa de una serie de irregularidades cometidas que ya está en manos de la Justicia, tanto electoral como en el fuero penal”.

Al pedirle más detalles sobre el tema, Civit Evans consideró que “dichas irregularidades son muy graves e inadmisibles. Las mismas han violado la Carta Orgánica de nuestro partido y tienen figura penal. Sobre esto último estamos hablando de egresos e ingresos rendidos en forma ilegal por montos que no tienen nada que ver con lo que se está abonando en la provincia para imprimir fichas de afiliación y boletas de candidatos”.

Cambio de candidatos sin consultar al partido

Civit Evans también dio detalles de otro punto que tiene bajo investigación la Justicia, ya que dijo que “en el ámbito político y electoral se ha constatado el cambio de personas en listados de candidatos que figuraron en las boletas donde el partido participó en las últimas PASO de Mendoza”.

“Un ejemplo de lo que le expreso es que en el departamento Godoy Cruz se detectaron nueve cambios con firmas de los supuestos candidatos. Por supuesto no había ni participación y mucho menos conocimiento de las autoridades del partido”, aclaró.

Al volver al tema de la desafiliación de la dirigente, aseguró que “esta señora (Dávila) fue expulsada por unanimidad de la Junta Provincial, organismo integrado por personas que están desde el minuto cero de creación del partido, más allá de que ella los quiera desconocer. Personas que, por otro lado, conformamos la mesa constitutiva del partido, de la cual ella formó parte. La expulsión le fue comunicada por carta documento que ella contestó. Por eso no entiendo que ella argumente desconocer los motivos de su desafiliación”.

Cuestionado manejo de dinero

Otro de los urticantes temas que, al decir del dirigente, investiga la Justicia, es el manejo de los dineros o portes que tiene el Partido de los Jubilados. “Nosotros depositamos en ella (Dávila) toda la confianza por el innegable trabajo que llevó a cabo en el campo de la creación y afiliaciones del partido, lo que nadie se lo niega. Pero una cosa es esto y otra cosa los hechos posteriores que se produjeron, que han agraviado al partido. Esta señora manejó, inclusive, contratos sin licitación y en forma directa la impresión de fichas de afiliación que se llegaron a pagar ocho veces más del costo abonado por otros partidos, mientras que las boletas fueron abonadas 20 veces más caras”, explicó Civit Evans.

Y agregó: “Otro ejemplo son los costos por 8.500 votos que normalmente usted paga $4.800, que en este caso fueron $ 80.000”.

“Nuestro partido no tiende a desaparecer y no tiene fisuras. Las fisuras son esos hechos que, le reitero, están siendo investigados por la Justicia. Esto es muy necesario, porque los tribunales son el ámbito donde se debe esclarecer qué pasó con el dinero, que no es del partido, sino de los jubilados”.

Al final del diálogo, el dirigente aclaró: “En cuanto a que nuestro partido haya realizado algún tipo de alianza con otras agrupaciones políticas, como el caso específico del Partido Justicialista, que lleva la candidatura de Anabel Fernández Sagasti, no hemos acordado nada. En absoluto hemos firmado ningún tipo de acuerdo. Eso es también una canallesca mentira que la señora Gloria Dávila tendrá que responder ante la Justicia”.