Narcóticos Anónimos: cuando la experiencia es lo importante

Las adicciones suelen ser un problema que las personas tienden a silenciar por todo lo que conlleva en ellos y sobre todo, en su entorno.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.

El consumo de drogas, tabaco o alcohol se ha vuelto una problemática mundial que afecta a millones de personas y Argentina no está exenta de esta situación.

Ariel y Federico son miembros de Narcóticos Anónimos (NA) en nuestra provincia y llevan adelante distintas acciones informativas para que la gente conozca el trabajo que se realiza para recuperar a un adicto.

La tarea no es sencilla y ellos lo saben. Simplemente contando sus experiencias de vida, en donde se pueden encontrar episodios feos y algunos no tan feos, ambos mendocinos difunden a diario la actividad de esta organización “universal” y que no discrimina raza, religión, sexo, color de piel o pensamiento político.

“El objetivo principal es darle una oportunidad al adicto. La adicción es una enfermedad crónica y lo primero que se debe combatir es el consumo”, explicó Federico.

En nuestra provincia existen cinco grupos: dos en Ciudad (iglesias Don Bosco y San Nicolás), uno en Maipú centro, otro en Carrodilla y uno en Godoy Cruz (Don Orione). Allí, de acuerdo a lo explicado por estos dos miembros, se realizan reuniones en diferentes días y horarios.

“Uno puede ir a escuchar o a contar su experiencia. La idea es que se empatice con la otra persona y uno pueda contar cuál es su problema”, indicaron.

Un trabajo social

La droga es algo que no distingue clase social. Desde una persona humilde hasta alguien adinerado puede ser un consumidor. Desde Narcóticos Anónimos, como su nombre lo indica, se busca atender a la persona desde lo humano y también desde lo espiritual, nunca ligado a una religión en particular.

“Cuando uno es adicto a la droga pierde el control de las cosas y sobre todo, se vuelve una persona egocéntrica que no sabe de cariño ni afecto. Trabajar lo humano es algo que hacemos”, comentó Ariel.

Dentro de la organización, dividida por continentes y regiones de cada país, existen subcomité como le llaman donde se encargan de hacer visitas HI, o sea, a hospital e instituciones. En Mendoza el próximo 8 de agosto los miembros irán al Hospital Central a brindar una charla informativa a empleados del nosocomio.

“La idea es que ellos pueden conocer lo que hacemos y cuál es nuestro fin como organización que busca recuperar adictos. Allí se exhibirán experiencias de los miembros”, comentaron.

Además de estos eventos, los integrantes de NA también realizan pintadas en paredes y pegatinas en espacios como municipios o colectivos. “Todo se hace previa autorización a la dependencia que corresponda”, aclaran.

Sus mensajes

Dentro de Narcóticos Anónimos se respeta una estructura de trabajo y también, pasos a seguir para ayudar a la persona adicta. Estos 12 pasos o leyes se encuentran reflejadas en un libro que ellos tienen y que es común a todos los países (más de 100).

“La enfermedad es crónica pero se puede frenar el consumo. Nosotros siempre decimos este mensaje: se puede dejar de consumir, perder el deseo y encontrar una nueva forma de vida”, puntualizaron.

En internet

Las personas que deseen formar parte de Narcóticos Anónimos pueden acercarse a los grupos o visitar www.na.org.ar.

Programa gubernamental

En Mendoza existe el Plan de Adicciones, un programa de alcance provincial que tiene como objetivo la prevención del consumo de drogas y la contención para las personas adictas.

En 2017 se efectuó el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), realizado a través de su Dirección Nacional del Observatorio Argentino de Drogas, donde se hace un análisis sobre el consumo en el país.

En este estudio se desprende que en nuestra provincia el consumo de alcohol en jóvenes de 12 a 17 es del 58,9%. En cuanto al tabaco, el porcentaje es de 24,9% y en marihuana, es de 5,5%.

La población que fue seleccionada para este informe fueron hombres y mujeres de entre 12 a 65 años.

“El estudio se hace con una muestra que tiene representación en toda la provincia bajo la modalidad de encuesta a hogares. En Mendoza trabajamos los datos locales como la edad, género, tipos de droga y edad de inicio de consumo”, explicó Marta Hintuchi, a coordinadora del Plan Provincial de Adicciones.