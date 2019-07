Mensajes políticos: Aerolíneas no descarta sanciones para el gremio

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, salió a cruzar este martes en CNN Radio a los pilotos que emitieron un mensaje al aterrizar donde expresaban el malestar por la situación actual de la empresa.

“Una vez más Aerolíneas Argentinas enfrenta una medida del sindicato de pilotos. En este caso, un mensaje político a los pasajeros”, aseguró Malvido.

El director de la aerolínea de bandera explicó: “El reglamento dice que el comandante no pude emitir ningún mensaje personal, ya que está en contra de lo que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nos permite”.

En diálogo con Luis Majul, afirmó que el reglamento contempla esto porque “puede implicar la reacción de algún pasajero en vuelo que no esté de acuerdo con que se use este medio para emitir un mensaje. Cualquier reacción puede afectar la seguridad del vuelo y es la obligación del comandante velar por la calma”.

Además, responsabilizó al secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) por el mensaje emitido luego del vuelo: “Sabemos bien que (Pablo) Biró es la cabeza del sindicato. Ha llamado a desestabilizar y golpear al Gobierno y esto es una medida más que hacen a favor del kirchnerismo, a quienes apoyan en esta campaña política”.

En esta linea, mencionó que evalúan aplicar sanciones a los responsables de emitir el mensaje: “Lamentamos que esto ocurra, intentaremos entender bien cuál es el alcance y tomar las medidas o sanciones que correspondan para que esto cese lo antes posible y deje de perjudicar a la operación”.

“Esto no es un piloto. Es un mandato de APLA a las aerolíneas que operan con el sindicato. Tenemos decenas de denuncias, está ocurriendo y el gremio aspira a que sean todos. Muchos comandantes no están de acuerdo y no lo hacen”, sentenció.

El mensaje de los pilotos

Por otra parte, este martes se dio a conocer un video en el que un piloto de la empresa estatal emitió el siguiente mensaje al aterrizar: “Habiendo finalizado el vuelo queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos”.

Y concluyó: “Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican: devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina”.

Los paros

El presidente de Aerolíneas se refirió también a los paros que suelen afectar a pasajeros: “Tenemos medido que afectan directamente a la confianza. Cuando dejamos a 20 o 30 mil pasajeros en tierra por cuestiones sindicales, se pierden 20 millones de dólares en los meses posteriores”, agregó.

Según Malvido, “en lo que va del año ya afectaron a 140.000 pasajeros con paros, asambleas y cualquier tipo de medida que obstaculizan nuestra operatoria normal. Esperamos que esto cese porque en definitiva incomoda a pasajeros que pretenden de nosotros más calidad de servicio, puntualidad y frecuencia”.

Por último, Malvido brindó algunos datos para contrastar con el mensaje: “Hay más pilotos de los que volaban en 2015, es verdad que han ido a otras aerolíneas, pero hoy es una opción para el trabajador desempeñarse en una low cost. El mercado total de la aviación creció desde ese año más de un 80%”.