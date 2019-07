Ley de Tránsito: arresto, retención del vehículo y multas más caras

El Ejecutivo presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley sobre “endurecimiento de sanciones para conductores ebrios”. La iniciativa impulsa modificar leyes con el fin de agravar tanto las multas como las sanciones para quienes conduzcan alcoholizados con el objetivo de generar conciencia en los ciudadanos y de esta manera prevenir los accidentes.

El gobernador Alfredo Cornejo y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, junto a los legisladores provinciales Hebe Casado, Diego Costarelli, Juan Carlos Jaliff y Alejandro Diumenjo, dieron a conocer los detalles de la normativa que ingresó hoy a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Cornejo detalló que el proyecto busca modificar la Ley de Tránsito y el Código de Faltas sin “alterar el espíritu de las normativas”. Explicó, además, que “básicamente el concepto del proyecto es el endurecimiento de penas para quienes conducen en condiciones de ebriedad. Son sanciones prácticas a los efectos de crear conciencia acerca de que no se debe manejar un vehículo en estado de ebriedad”.

El mandatario indicó que “paralelamente a ello hay desafíos de gestión tecnológicos, como incorporar cada vez más tecnología a los efectos no solo punitivos y mucho menos de recaudación sino a los efectos de crear cultura, conductas de previsibilidad y por supuesto de no imprudencia a la hora de manejar. En ese sentido vamos avanzando. Hay tolerancia cero para todos los que transportan pasajeros”.

De esta manera, Cornejo señaló que la provincia se encuentra abocada a “la prevención. En estos tres años y meses hemos avanzado en la tarea, pero seguimos sufriendo muertes en los accidentes de tránsito. En un 70% los siniestros son generados por la imprudencia del conductor, mientras que el 30% se produce por fallas técnicas de los vehículos y por problemas de infraestructura vial. Por ello hemos hecho grandes inversiones en materia de infraestructura”.

“Todas las mejoras no son suficientes si no seguimos equipando el Estado. Cuando asumimos no había alcoholímetros y los que habían no estaban homologados. Había una sola grúa y no teníamos radares de control. Los móviles no estaban equipados con identificadores de patentes, no había registro de huellas. Hoy, el Estado está equipándose, pero hay que mantener este programa durante varios años”, añadió el mandatario.

Cornejo expresó que “ninguno de los accidentes de este año, ni de los anteriores, se produjo con conductores con menos de 1 gramo de alcohol en sangre. Esto nos permite inferir que lo hay que atacar es lo que genera el accidente. Queremos hacerlo mancomunadamente, hay muchas asociaciones y legisladores trabajando con nosotros”.

“Estamos convencidos que este proyecto va atacar directamente el tema que nos preocupa que es la prevención”, señaló Majul. El subsecretario agregó que “todos hablamos de los accidentes una vez que hay víctimas fatales. Por ello quisimos centrarnos en la prevención para que los accidentes no ocurran. Queremos generar conciencia en el sentido de que conducir implica ser responsables y respetar la ley”.

Las sanciones

La sanción para aquel conductor que arroje más de 500 miligramos y hasta 1 gramo de alcohol en sangre, será de una multa que va desde 3000 Unidades Fijas (UF) hasta 6000 UF, a la fecha $36.000 a $ 72.000, además de la retención del vehículo y de la licencia de conducir, también será pasible de la inhabilitación por hasta 180 días para manejar.

Encontrada una persona al volante con esa medición, el procedimiento pasa de vial a contravencional. Es decir, comienza para el conductor un proceso con intervención judicial, el que no podrá eludir y que no consiste solamente en abonar una liviana multa.

El que conduzca con un gramo o más de alcohol, tendrá un juicio donde arriesgará las siguientes penas: multa de 4000 a 9000 Unidades Fijas ($12 la UF), a la fecha $48.000 a $108.000, o arresto, el que será de hasta 30 días y la inhabilitación para conducir vehículos desde 90 a 365 días.

