ATE anunció medidas de fuerza para la semana que viene

Los directivos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicaron que realizarán asambleas durante la jornada laboral del 30 de julio.

En diálogo con CNN Radio Mendoza, Roberto Macho indicó que el gobierno no llevó ninguna propuesta superior en las negociaciones de la segunda parte del convenio colectivo de trabajo.

"El cambio de régimen de los licenciados en Enfermería que el Gobierno provincial no quiere otorgar, los pase a planta de los trabajadores que están trabajando en negro", son algunos de los problemas enumerados por el secretario general.

“No se atiende el armado de un convenio colectivo de trabajo propio para la administración central. Frente a esto, y con la negativa del Gobierno, ATE y los compañeros han votado medidas a realizar de acá en adelante para que el Gobierno destrabe esta situación”, completó.

Las asambleas serán de 2 horas en los lugares de trabajo, lo cual va a resentir el servicio y la atención al público. No se descarta algún paro si no tienen respuestas positivas por parte del Gobierno. Según el gremio, el reclamo no solamente es salarial, sino por los pases a planta y las malas condiciones laborales.