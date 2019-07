Biró aseguró que seguirán leyendo los comunicados en los aviones

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, desafió al gobierno de Mauricio Macri al asegurar: "Vamos a seguir leyendo comunicados en los aviones" en contra de la "actual política aerocomercial", según las palabras que fueron utilizadas por un comandante de Aerolíneas Argentinas y que fueron difundidas ayer en redes sociales.

La medida impulsada por el propio Biró había sido advertida desde la aerolínea argentina, quien amenazó con imponer sanciones individuales para los pilotos que incumplieron las normas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-24-10-3-26-pilotos-de-aerolineas-argentinas-aseguran-que-difunden-una-campana-de-concientizacion

Esta semana, los pilotos que pertenecen al gremio encabezado por Biró comenzaron a leer mensajes contra el Gobierno, una situación que se repitió en distintos vuelos, luego del aterrizaje de la aeronave pero con los pasajeros aun dentro de la aeronave. Una metodología similar a la que habían usado durante las vacaciones de invierno del año pasado.

"No vamos a descartar ninguna medida. Vamos a ir a los aeropuertos a hablarle a los pasajeros, como estamos yendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la campaña de difusión leyendo el comunicado en los aviones, yo no le voy a decir a los compañeros 'perdimos la pelea', nosotros vamos a seguir peleando ", explicó Biró en el programa Crónica Anunciada de FM Futurock. Y remarcó que no hay ningún riesgo en leer el reclamo de los pilotos cuando el avión ya aterrizó y está apagado.

El polémico mensaje: