La esposa del futbolista de Boca Juniors, Mauro Zárate pasó por Incorrectas y confesó algunos detalles de la intimidad de la pareja.

Sin escrúpulos y “apurada” por Moria Casán, la conductora del ciclo, la botinera Natalie Weber ventiló un detalle que dejó a todos en el piso del programa con los ojos abiertos.

La charla en Incorrectas era sobre los cambios de looks de las parejas y primero Yanina Screpante, arrojó que fue vital en la renovación del estilo de su ex pareja, el Pocho Lavezzi. Luego, imbuida por Moria, Natalie Weber dio ¡detalles de la depilación de Mauro!

La One le consultó al aire, “¿Lo hacés depilarse entero? ¿Los testículos, todo?” y Weber no quiso “apichonarse” con la respuesta por lo que le dijo entre risas “Todo, todo. Tipo bebé me gusta, pero a él también”. Además Natalie agregó para volver al tema del look exterior, “Cuando yo lo conocí a Mauro hacía varios años que estaba en Italia y ya se lookeaba bien”.

Según la bella morocha, ella fue la responsable de que él dejara de utilizar remeras con brillos y le cambió el antiguo peinado a su pareja. Pero no quedó allí, sino que Natalie Weber también contó otra “perlita íntima”: “El departamento que tenía era un horror. Tenía botines, premios que había ganado y los cuadros los tenía colgados casi en el techo”, arrojó entre carcajadas.