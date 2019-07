Se viraliza un video de Alberto Fernández golpeando a un hombre

Una campaña caliente se vive en la Argentina por estos días. Y parece que ninguno de los candidatos puede soportar el archivo: ahora le llegó el turno a Alberto Fernández.

En las úlitmas horas se comenzó a viralizar un video donde se lo ve golpeándo a una persona en un bar.

Ocurrió el 7 de septiembre de 2018, cuando un hombre se acercó a la mesa que ocupaba Alberto Fernández y le gritó: "Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de p…".

Según el relato del precandidato, el desconocido lo insultó y posteriormente comenzó a gritar que había sido golpeado, cosa que el político desmintió.

Las imágenes desmienten las declaraciones de Fernández: increpado por un desconocido en el local gastronómico "La Cabaña", fue el político quien se levantó de su silla y lo empujó con violencia.

"Andate, andate, dejame tranquilo", fueron las palabras que pronunció Fernández ante el ataque, según su propio testimonio. "Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será", dijo el actual precandidato.

El ex jefe de Gabinete, que se encontraba ese día comiendo en un restaurante del barrio de Puerto Madero, relató posteriormente: "Venía directo a pegarme; me acercó y me golpea con su hombro en mi cuerpo y se cae al piso".

Fernández contó que el agresor lo empujó y se cayó al piso para simular que él le había pegado: "Estaba comiendo ahí, empezó a insultarme, me seguía, me invitó a pelear", relató a Perfil. "Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó'".

"Debe ser un señor cercano al Gobierno o un loco suelto". “Quiero que ese hombre termine preso, bueno, juzgado. Fue una actitud absolutamente violenta, incomprensible e injustificable”, reclamó.