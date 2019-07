Otro ataque de quemacoches en Las Heras

Cerca de las 5.30 de la mañana del lunes, los Bomberos tuvieron que intervenir en el incendio de un auto en el departamento de Las Heras. El Ford Ka estaba estacionado en la puerta de un taller y quedó completamente destruido.

Ocurrió en la calle Jacinto Suárez de Las Heras, a metros de avenida San Martín.

Según informó Canal 9, Bomberos trabajaron en el lugar para poder realizar las pericias para determinar qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las causas del incendio de importante magnitud que terminó afectando a un árbol y a otro vehículo de otro cliente.

El propietario del taller dijo angustiado a las cámaras: "Ya le había avisado al dueño, las llaves las tenía el propietario del vehículo. Cuando llegué el auto ya estaba completamente quemado. Es la primera vez que ocurre algo así de este tipo, acá nunca me han tocado nada, nunca me han robado, nunca he tenido problema. Estimamos que fue intencional, de todos modos eso lo va a determinar la Justicia".

Asimismo mostró su precaución por el taller por si era alcanzado por las llamas: “Adentro del taller hay combustibles, aceites, hay una maquina autógena que se usa para soldar y contiene gas acetileno que es sumamente explosivo, si explota puede volar la casa y las inmediaciones también".

En tanto la pareja del dueño del vehículo, relató: “No tengo ni idea que ha pasado, a mi me llamó mi nuera, no tengo ni idea, estaba durmiendo, estoy con neumonía, me he levantado de la cama, no sé nada.

"Él ayer vino a buscarlo porque le habían avisado que ya estaba hecho, la madre del joven le entregó la llave y no lo pudimos llevar porque la batería no andaba, pero no sé qué paso. Soy de la zona, vivo en calle Presidente Perón 176 de Las Heras".