Caso Carleti: Leonardo Hisa daría a conocer datos de extrema gravedad

Leonardo Hisa, el hombre imputado de ser el autor ideológico del cruento crimen de la empresaria del Valle de Uco, Norma Carleti, ha decidido hablar. Una determinación aconsejada y consensuada con sus abogados defensores Daniel Sosa Arditi y Daniel Álvarez, con lo que se busca poner en evidencia aspectos considerados “muy graves” en torno de la causa.

Dicen en el entorno de Hisa que cuando se conozcan los documentos que exhibiría el imputado, habría intervención directa de organismos federales y de la provincia, como la AFIP y la Fiscalía de Delitos Económicos.

La exposición sería en el transcurso de esta semana por medio de una conferencia de prensa. Antes, El Ciudadano mantuvo un diálogo exclusivo con Daniel Álvarez, uno de los abogados de Hisa, quien explicó el porqué de la decisión del imputado. “Con el colega Daniel Sosa Arditi le hemos pedido a Leonardo Hisa que finalmente dé a conocer datos que él se guardó en la intimidad pensando que nunca llegaría él con la causa a la elevación a juicio”, explicó el letrado.

“Entonces, por la obstinación de la fiscalía y del Ministerio Público Fiscal, nuestro defendido va a dar a conocer a los medios de prensa de la provincia datos de extrema gravedad. Tal es así, que le adelanto que será inevitable que intervengan la AFIP y la Fiscalía de Delitos Económicos para investigar lo que Hisa devele”.

Ante la consulta del porqué lo hace ahora, respondió que “es un secreto que guardó bajo siete llaves, que no lo develó antes porque consideró que no podía sostenerse la acusación sobre su persona con basamentos desopilantes como lo hacen la querella y el Ministerio Público hasta el momento”.

Y cuando se le preguntó qué es lo que dará a conocer y si ello es importante, Álvarez solo se limitó a expresar: “Sí, son totalmente trascendentes. En ellos se reflejan la absoluta independencia que gozaba la señora Norma Carleti. Una cuestión contraria a la hipótesis que sostenía el Ministerio Público, que al no tener ningún elemento para vincular a Hisa con el crimen, apeló a una prueba que solicitaremos inmediata investigación especial a la AFIP y a Delitos Penales Económicos”.

“Lo haremos porque es un hecho gravísimo. El mismo demuestra que la señora Carleti no fue sometida económicamente por nuestro defendido. Ella al momento de ser asesinada tenía un poder económico muy importante, por lo que nunca podría haber sufrido acosos económicos, psicológicos o de otra índole”, aseguró.

“Alarmante orfandad probatoria de la fiscalía”

Respecto de las últimas presentaciones de la defensa de Hisa, Álvarez detalló: “Nuestras expectativas están centradas para cuando culmine la feria judicial de invierno. En ese momento la jueza Teresa Di Bari deberá decidir sobre la exclusión probatoria sobre el video trucho y vergonzoso que, como único elemento, tiene vinculado a Hisa en la causa del crimen de la señora Carleti”.

Para la defensa es vital que se tome declaraciones a los extorsionadores que elaboraron la única prueba que lo vincula a Hisa con la causa. “Parece que ese video que confeccionaron los presos Manuel Cepeda y Carlos Albornoz, donde Kevin Guerrero (imputado de asesinar a Norma (Carleti) decía que Hisa los había incitado para que cometan el crimen”.

“Tenía dos objetivos, extorsionar a nuestro defendido y recibir algo a cambio por parte de quienes los habrían contactado para hacerlo. Los dos aspectos que los extorsionadores confiesan ante la Justicia por medio de una carta en la que dan detalles de toda esta falsa operación y cuánto se les ofreció. Esto último no se habría cumplido por lo que los presos decidieron decir la verdad”, expresó Álvarez.

Finalmente, y cuando se le observó que no se aceptaron las cartas de los presos, el defensor dijo que “lo del Ministerio Público Fiscal es de una alarmante orfandad probatoria que ha decidido pedir la elevación a juicio. Se ha negado sistemáticamente a escuchar a los dos presos (Cepeda y Albornoz) que están diciendo que cometieron un delito. Sin embargo la fiscalía les contesta que no los quiere escuchar y pedirá la elevación a juicio. Por esto hemos realizado presentaciones que la jueza Di Bari deberá resolver. En esa presentación contestamos punto por punto. Y por si no es suficiente, esta semana nuestro defendido (Hisa) dará a conocer aspectos muy graves que envuelven este caso por el cruento asesinato de la señora Norma Carleti”.