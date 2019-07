A los 39 años, Scola sigue disfrutando de jugar al básquet

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino, aseguró que aún continúa “disfrutando de jugar” al básquetbol, en la previa del arranque de los Juegos Panamericanos de Lima, donde sumará rodaje antes del Mundial de China, pautado para septiembre venidero.

“Sería más fácil contestar otra cosa, lo que la gente quiere leer, como frases '...por la Selección, yo vengo nadando o cosas por el estilo”, expresó el máximo goleador histórico del combinado albiceleste de 39 años, con 2.581 puntos conquistados en 157 encuentros oficiales.

“Pero la verdad es que no sólo me pasa con el seleccionado. Con mi equipo (Shanghai Sharks) a veces estoy en Taiyuán, a las 9 de la mañana, un día de febrero, esperando para ir a entrenar y me pregunto: ¿Qué hago acá, a esta edad? Y me doy cuenta de que todavía me gusta”, le contó el ex NBA a la oficina de prensa del Dow Center de Bahía Blanca, el lugar donde el seleccionado dirigido por Sergio Hernández está llevando a cabo la preparación.

“Este grupo me gusta: juega bien al básquet, es agradable, profesional y divertido”, apuntó el jugador surgido en las divisiones formativas de Ferro, que defiende la camiseta celeste y blanca, desde hace 20 años.+

Scola continuó elogiando al actual plantel del combinado nacional y resaltó que el grupo “me lo hace más fácil. Si vos estás contento, laburás mejor. Ojo, no te miento, quizá si este grupo fuese malo, me encontrarías igual acá. Pero me costaría más, eso sin dudas”, expresó.

“Los grupos te tiran para arriba o para abajo. A veces llegás bien, con energía, y decís ‘uy, otra vez éste que se queja, o éste con mala onda’. O pasa al revés, te despertás con dolores de espalda y te cuesta levantarte, pero bajás la escalera, los ves y te llevan hacia arriba. Este grupo me da una bocanada de aire fresco”, describió el ex jugador de Houston Rockets, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Phoenix Suns y Toronto Raptors, entre las franquicias que pasó por la NBA.

El plantel argentino está trabajando en este renovado complejo, que se erige en una suerte de Centro de Rendimiento deportivo, ideado por su ex compañero de 'Generación Dorada', el bahiense Juan Ignacio Pepe Sánchez. “El Dow Center tiene todo. Está en un nivel máximo, a la altura de los mejores que conozco en el mundo. Servirá para desarrollar mejores deportistas y crear una cultura de formación”, sostuvo Scola.