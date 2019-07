Benito Cerati criticó a Macri: “Nos están matando”

A través de su red social preferida, Twitter, Benite Cerati volvió a opinar sobre política y, en este caso, criticó fuertemente al gobierno de Mauricio Macri.

“Qué me importan los edificios de vidrio y las autopistas nuevas si la gente se está muriendo de frio, no entiendo cómo te quieren comprar con eso. Ah, quizás es porque piensan que ahora cuando llueve se pueden meter debajo de la autopista para no mojarse, qué tiernos”, expresó con sarcasmo el hijo de Gustavo.

Además, en otro tuit, el líder de Zero Kill manifestó: “Nos quieren apagar. Prendan la luz, voten bien en octubre. Si quieren, al menos, si quieren verlo así, por el ‘mal menor’, pero este grupo de Macri y Cia. es la cara visible de los titiriteros del horror. Ya a Cristina la quieren borrar por haber puesto a (Héctor) Magnetto a la luz”, y añadió: “Macri está destruyendo la sociedad. Nos está matando. Por favor tomen conciencia. Estamos sumidos en el odio y la tergiversación histórica que instalaron. Tenemos que sacarlos porque peligra nuestra educación, formación y capacidad de pensar con esta gente al mando”.

Más tarde, el músico aseguró que le habían bloqueado su cuenta en la red social del pajarito y opinó que fue una censura por criticar a Macri.

“¡Hola! A @Vanity_Sexx (su usuario en Twitter) le hicieron denuncia masiva de un tuit y le cerraron la cuenta por 7 días. ¡Sigan votando gente que calla!”, publico desde el Twitter de Zero Kill.