Alberto Fernández: "El Estado va a subsidiar los medicamentos de los jubilados"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le prometió a los jubilados que “el Estado va a subsidiar los medicamentos”, mientras que criticó duramente la gestión oficialista.

“Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y no importa lo que digan. Es mentira que no se puede”, afirmó Fernández, quien estuvo acompañado por el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, durante un acto de campaña en esa localidad bonaerense.

Y agregó: “Los jubilados van a tener el lugar que merecen. Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable, en la que no estoy dispuesto a vivir. La oportunidad que tengo no la voy a desaprovechar. Vamos a recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados y lo vamos a hacer en cuanto lleguemos”.

Al referirse a la gestión de Mauricio Macri, aseguró que no tiene pretensiones de “ser el candidato preferido del Fondo Monetario ni de Estados Unidos” sino que quiere ser el candidato de “los que eligen”.

En plena carrera electoral, el precandidato a presidente también había anticipado la semana pasada que si es electo creará un Ministerio de Vivienda y Hábitat para “volver a encender” la economía que a su juicio “apagó” el macrismo.

“Estoy pensando en sacar el tema de la vivienda del Ministerio de Obras Públicas y crear uno de Vivienda y Hábitat porque es un problema muy grave que hay que atender al margen de la obra pública”, había manifestado el principal candidato opositor en conferencia de prensa en Mar del Plata.