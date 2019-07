La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó en su página web oficial los montos de cobro de agosto 2019 para asignaciones, pensiones, jubilaciones y otras prestaciones.

Además, en esta nota también te comentamos las cifras de pago para el aumento que llega en septiembre con los porcentajes actualizados de acuerdo al último reporte de inflación oficial (julio).

Los contenidos de esta nota:

CUÁNTO COBRO COBRO AGOSTO + SEPTIEMBRE (AUMENTO)

En el noveno mes del año llega el tercer aumento que marca la Ley de Movilidad para todas las prestaciones excepto para Becas Progresar y Asignación Universal por Hijo. En ambos casos, las cifras de cobro se actualizarán en marzo del 2020.

La suba no se otorga a PROGRESAR ya que las becas estudiantiles se establecen al inicio del ciclo lectivo y así quedan configuradas hasta el año próximo.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo, el aumento ya fue otorgado por adelantado en marzo. La única forma de que aumenten antes de que termine el 2019 es que la inflación acumulada supere el 46% que ya se les otorgó en marzo como medida de emergencia en clima de crisis económica. Actualmente y hasta marzo, las AUH van a cobrar $2121 por hijo y el 20% ($550) restante te lo van a pagar cuando presentes la libreta familiar. El pago de las retenciones puede demorar entre 60 y 90 días.

Si bien todavía no fue confirmado en forma oficial, por Ley de Movilidad, las Asignaciones Familiares para personas en relación de dependencia en septiembre van a aumentar un 12,3%.

En cuanto a las fechas de cobro, en agosto los beneficiarios van a cobrar sin cambios en el calendario ya que el único feriado del mes cae día sábado (17 de agosto).

A continuación, el calendario de pagos para Asignación Familiar por Hijo:

DNI Día de cobro

0 y 1 Lunes 12

2 y 3 Martes 13

4 y 5 Miércoles 14

6 y 7 Jueves 15

8 y 9 Viernes 16

En el octavo mes del año, las Asignaciones Familiares van a cobrar (por hijo)

$2.251 para familias que con sueldos entre $4.011 y $34.878 (los dos sueldos)

$1.512 para familias que con sueldos entre $34.874 y $51.150 (los dos sueldos)

$914, para familias que con sueldos entre $51.151 y $59.060 (los dos sueldos)

$469 para familias que con sueldos entre $59.057 y $107.658 (los dos sueldos)

Por categoría (calculados sobre la base mayoritaria: entre $4.011 y $34.878)

Nacimiento: $2.621

Matrimonio: $3.924

Adopción: $15.694

Hijo discapacitado: $7.330

Montos con descuento por préstamos

Las Asignaciones Familiares para personas en relación de dependencia suben un 12,3% aproximado en todas sus categorías y planes.

En septiembre SUAF cobrará:

Si ganas entre $4.009 y $34.874 vas a recibir $2.524

Si ganas entre $34.875 y $ 51.152 vas a recibir $1701

Si ganas entre $51.150 y $59.049 vas a recibir $10254

Por categoría (calculados sobre la base mayoritaria: entre $4.011 y $34.878)

Nacimiento: $2.621 (juliol) + $321 (aumento septiembre) = $2.942

Matrimonio: $3.924 (julio) + 482 (aumento septiembre) = $4.406

Adopción: $15.694 (julio) + 1.929 (aumento septiembre) = $16.176

Hijo discapacitado: $7.330 (julio) + $900 (aumento septiembre) = $8.230

En septiembre también sube la Ayuda Escolar Anual a $1.884 por cada niño. Este ítem solo lo cobran aquellas personas que tengan la libreta de escolaridad al día, firmada por el director/a del colegio.

Las jubilaciones y pensiones, al igual que el resto de las prestaciones dentro de ANSES, también van a recibir más dinero en septiembre. En cuánto a las fechas de cobro de agosto, las mismas se mantienen sin cambios en el cronograma, con excepción de la terminación "7" de la jubilació mínima que en vez de cobrar el lunes 19 (feriado), cobrará el martes 20.

DNI DÍA DE PAGO

0 Jueves 8

1 Viernes 9

2 Lunes 12

3 Martes 13

4 Miércoles 14

5 Jueves 15

6 Viernes 16

7 Martes 20

8 Miércoles 21

9 Jueves 22

DNI DÍA DE PAGO

0 y 1 23/08/2019

2 y 3 26/08/2019

4 y 5 27/08/2019

6 y 7 28/08/2019

8 y 9 29/08/2019

Las personas que cobran la jubilación mínima en agosto van a cobrar $11.531 con el último aumento de junio (+10,75%) y los haberes máximos quedaron conformados entre $76.271 y $84.504.

Tanto jubilados como pensionados ya cobraron el 50% de los aumentos y el 50% del aguinaldo. Esto ocurre porque en marzo recibieron una primera suba (11,84%) y una segunda en junio (10,7%) y además percibieron el medio aguinaldo (junio) y todavía falta por pagar el aumento de septiembre (12,4% aproximado), el de diciembre (11,6% aproximado) y el cobro del segundo SAC (diciembre).

De esta forma, partiendo de que la jubilación mínima actualmente está en $11.530, pero en septiembre subirá $12.954 mensuales. En cuanto al monto de pago para el último mes del año, esta sería de $14.329 pero como aún faltan calcular los datos inflacionarios de agosto, septiembre, octubre y noviembre, la cifra final, todavía, no puede ser confirmada.

Para septiembre 2019 se espera de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la Ley de Movilidad. En esta ocasión, será del 12,3 %, por lo tanto, el haber mínimo se actualizará en $12.941.

ANSES CUÁNDO Y CUÁNTO COBRO | PENSIÓN MADRE 7 HIJO, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR

Las pensiones no contributivas y ayudas para adultos mayores que no alcanzaron a jubilarse por falta de aportes (con más de 65 años) también van a recibir un 12,3% de aumento. Las fechas de cobro de agosto para PNC, son las mismas que en el mes anterior, ya que estas personas reciben el dinero durante la primera semana y en esos días no hay feriados programados. Las PUAM cobran el mismo día que las jubilaciones mínimas.

0 y 1 Jueves 1

2 y 3 Viernes 2

4 y 5 Lunes 5

6 y 7 Martes 6

8 y 9 Miércoles 7

DNI DÍA DE PAGO

0 Jueves 8

1 Viernes 9

2 Lunes 12

3 Martes 13

4 Miércoles 14

5 Jueves 15

6 Viernes 16

7 Martes 20

8 Miércoles 21

9 Jueves 22

Las madres de siete hijos, discapacitados aprobados por junta médica (más de 73% que impide trabajar) en agosto van a recibir cobrar lo mismo que en julio o sea $8.070 y en septiembre van a aumentar a $9.061 aproximadamente.

En cuanto a las PUAM (antes mal llamada Pensión por Vejez), en agosto van a cobrar $9.222 y aumento en septiembre suben a $10.355 aproximadamente.

INFORME: Orlando Tirapu

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-16-13-18-1-creditos-anses-2019-auh-suaf-pnc-puam-jubilados