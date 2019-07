Lavagna en Mendoza: "Se advierte un clima de desesperanza en la población"

Roberto Lavagna, precandidato a presidente de la Nación por Consenso Federal 2030, llegó a Mendoza este lunes en horas de la mañana y se juntó con su aliado político local, José Luis Ramón, líder de Protectora Fuerza Política.

En referencia a las próximas PASO nacionales del 11 de agosto, el economista expresó en conferencia de prensa: “En casi todos lados se advierte un clima de cierta desesperanza, no estamos frente a una elección en la cual la gente parece alegre. Sino que al revés, hay una situación objetivamente muy mala en lo económico con la consecuencia en materia social y la sensación de que es muy difícil salir.

"Parte de nuestra tarea acá en Mendoza con los amigos de Protectora es precisamente mandar un mensaje de que nada es fácil, las cosas requieren esfuerzo pero Argentina tiene una enorme cantidad de recursos humanos, naturales e incluso de capital que nos permiten trabajando con seriedad cambiar el cuadro de los que han sido los últimos 8 años. Miren qué curiosidad, dos gobiernos totalmente distintos, desde el punto de vista de sus políticas, lo mismos resultados, crecimiento negativo. 8 años con cero crecimiento, es un caso único en el mundo", sostuvo el candidato a presidente.

En tanto, el exministro de Economía fue consultado por la gestión del gobernador Alfredo Cornejo resaltó que “hay factores de poder que tienen el aparato del Estado y del otro lado del Kirchnerismo. Sí hay un intento de hacer que la polarización sea total y completa. No es lo que dicen muchas encuestan, que hay entre un 35 y 40% de la población que no quiere votar la polarización, algunos incluso dicen que no quieren volver a votar con un broche en la nariz. Llevamos 8 años de estancamiento, cuatro del gobierno anterior y cuatro de este. Ha llegado el momento de ofrecer algo distinto".

“Sobre Mendoza, yo no soy experto en la economía y situación social de esta provincia. Los amigos de Protectora conocen mejor que yo. Pero la realidad es que en un país que no crece, es difícil que una parte del país pueda diferenciarse claramente. El estancamiento está en la totalidad del país. Los errores de política han sido grandes. El año pasado hubo una importación de vino de Chile, que seguramente tuvo impacto negativo sobre la economía de San Juan y Mendoza. Está claro que hay un cierto desencanto de toda la población, cierta desesperanza”, manifestó Lavagna.

Además, negó que hubiera alguna comunicación con Cornejo como en algún momento trascendió: “Nunca hubo ninguna comunicación conmigo, simplemente en los medios era un mecanismo para influir en la negociación entre el partido radical y el Pro. Nunca tuvo ninguna consistencia cierta, si la hubiera tenido habría merecido alguna comunicación directa que jamás existió”.

Por su parte, el economista afirmó: “El gobierno anterior hizo populismo y se olvidó completamente de la producción y de la creación de empleo. El gobierno actual quiso relanzar un proceso de crecimiento basado en la lluvia de inversiones, lo que hubo es salida de capitales en busca de rentabilidad. En un país sin demanda, no hay posibilidad de conseguir rentabilidad en el mercado”.

También fue consultado por Massa y Pichetto, con quienes no logró acuerdo: “No me meto en la vida de los otros, salvo cuando tiene que ver en la relación conmigo. Efectivamente no había posibilidad de crear un espacio más amplio, porque todos los interesados estaban en proceso de negociación. Juan Manuel Urtubey y yo nos mantuvimos desde el principio: ni Macri, ni Cristina. Uno forma parte del pasado que no salió bien y otro parte de un presente que no salió bien. Lo importante es hacer algo distinto que nos saque de donde estamos. Yo tenía información y el convencimiento de que no podía contar con ellos”, continuó.

En tanto, Lavagna expuso cuáles son los temas que considera que se plantean los jóvenes: “La sociedad argentina está dividida, hay que tomarlo con responsabilidad dejando que cada uno defienda la posición que tiene. He tenido numerosísimas reuniones con jóvenes de ámbito universitario y laboral. Los temas que aparecen siempre es el primer empleo, desde el punto de vista colectivo aparece la tecnología, la difusión de esas tecnologías y el cuidado del medioambiente”.

Con respecto al acuerdo con el FMI, el candidato presidencial aseguró que "llegado el momento se negociará", y completó: "Hay tres formas de hacerlo: diciendo que sí a todo como hace el gobierno de Macri; haciendo de esto un tema de política interna con bombos, gente en la calle, gritos contra el fondo; o hacerlo seriamente, con capacidad técnica y con plena defensa de las posibilidades del país como hicimos en 2002".

Para finalizar, el economista dijo que “falta poco para las PASO, para qué nos vamos a poner a discutir con las encuestas sí o no. Esperamos el resultado y veremos. Veremos si pudimos llegar a los ciudadanos o no. Nuestra capacidad de llegar no es igual que la tienen estos dos polos”.