Aseguran que la modificación de la Caja de la Salud es un beneficio para los afiliados

Hace una semana, algunos profesionales de la salud alzaron su voz e hicieron saber su "descontento" frente al proyecto de ley que busca modificar la Caja de Salud de Mendoza. Aseguraron estar "en pie de lucha" para evitarlo, debido a que significaría a futuro un incremento en los valores de la salud pública.

La Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar de Mendoza es un Organismo Público No Estatal, que nació hace 19 años gracias a la sanción de la Ley 6728. Es un sistema que se sustenta con los aportes de sus afiliados -quienes además administran dichos aportes- para administrar el régimen de jubilaciones, basado en el principio de solidaridad con equidad.

Motivados por la nota publicada por este sitio el pasado 17 de julio, en la cual los trabajadores manifestaron su oposición a la aprobación de la reforma, es que desde el directorio de la Caja presentaron su postura.

En diálogo con El Ciudadano, el presidente del organismo, doctor Félix Nallim (matrícula 2494), comentó cómo se procedió a darle formal al proyecto en cuestión: "En la Asamblea de afiliados, se dispuso que debíamos trabajar sobre un proyecto de ley, con respecto a la comunidad vinculada o el tercero aportante, eso se aprobó y el directorio ha trabajado durante dos años elaborando el proyecto que se presentó el 31 de mayo pasado, en la Legislatura. El proyecto tiene como finalidad un principio de solidaridad. Quien presta un servicio aporta, y quien se beneficia con su trabajo contribuye a su futura jubilación".

Mientras que desde el sector manifestante advierten que esta reforma no es constitucional, el doctor sostiene lo contrario. "Ellos dicen que todo lo que se crea a partir de la reforma de la Constitución en 1994, es inconstitucional, y no es así. Hay fallos en todos lados, incluso en nuestra provincia, que indican que la Caja es constitucional".

Por otra parte, fue importante aclarar para el profesional que este cambio no significará un impacto en el usuario, por el contrario, "va a impactar en quienes piden los servicios de los profesionales de la salud, ejemplo: las clínicas, los laboratorios, las aseguradoras; quienes son los que requieren de los servicios que presta cualquiera de las once profesiones que constituyen la caja y que, por supuesto, como cualquiera que pide un servicio, debe hacer un aporte".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-22-11-24-26-realizan-una-colecta-solidaria-por-los-damnificados-en-potrerillos

"Esto en realidad es un beneficio para nuestros afiliados a la Caja. Va a redundar en que el día que se tengan que jubilar, van a tener una jubilación mayor por la que hoy en día tienen o podrían tener, por el solo hecho de que ellos están aportando. Es decir, aparte del aporte solidario que hace cada afiliado, acá estaríamos recibiendo un aporte por parte de quien nos está pidiendo que hagamos un trabajo. No sale del bolsillo del profesional, todo lo contrario, va a beneficiar el bolsillo del profesional", agregó.

Futuras jubilaciones: tópico que alarma

"La Caja del Arte de Curar está cobrando desde tres mil pesos por mes a los activos que tienen veinte años de antigüedad. Al día de hoy todavía no tiene jubilados plenos que tengan treinta años de antigüedad. Y la única forma de sobrevivir, es que cada vez cobren más a los trabajadores activos, para comenzar a pagar a los pasivos", fue una de las declaraciones más contundentes del informe de los profesionales disconformes.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-22-9-55-33-inmobiliarios-observan-senales-de-mejoria-en-el-sector

Frente a esta preocupación, Nallim asegura que no se busca realizar la reforma por falta de fondos. "La Caja tiene un punto de quiebre de casi 50 años, o sea que si la Caja dejase hoy de recibir aportes, tendría 50 años para pagarle a los jubilados. Eso se hace a través de estudios actuariales que la Caja hace anualmente".

Para el presidente del organismo, "el problema está en que quienes se oponen son una minoría, dentro de la cantidad de afiliados que tiene la Caja (actualmente tiene 12 mil afiliados que aportan todos los meses). ¿Por qué? Porque no quieren pagar, o están endeudados con la Caja y no quieren pagar lo que deben".

Libertad jubilatoria

Entre los principales pedidos del sector que se opone a la reforma, se encuentra el pedido por la libertad jubilatoria. "Lo que nosotros queremos es la opción jubilatoria, no queremos estar obligados a aportar a la Caja. Los monotributistas queremos hacer nuestros aportes a la Anses, como corresponde", había expresado el kinesiólogo Esteban González a El Ciudadano.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-22-8-33-48-caso-carleti-leonardo-hisa-daria-a-conocer-datos-de-extrema-gravedad

Pero para Nallim, "por ley no puede ocurrir, y si hubiese libertad jubilatoria, no existiría la Caja, nadie querría pagar. No existe en el sistema previsional el voluntariado. Si decimos ‘que pague el que quiera’, no pagaría nadie. Los sistemas jubilatorios en todo el mundo son así. Hay una obligación para pagar. Los únicos que tienen la obligación de pagarle a La Caja son aquellos profesionales que tienen actividad privada".

Modificación y dudas

La provincia de Mendoza tiene cinco cajas: Técnica, Notarial, Abogados, Contadores y Salud. En búsqueda de un mayor beneficio a futuro, es que se presenta la posibilidad de reforma.

"No solo contempla en nuestra ley que en ese aporte de la comunidad vinculada va a haber un derrame para beneficiar a las profesiones que están en nuestra caja, que tienen menos posibilidades de trabajar. Ese aporte va a ser solidario, el resto va a ser individual. Va a depender, como siempre, del trabajo que cada uno realice. Si yo trabajo más que María (forma de ejemplificar), el día de mañana voy a tener una jubilación mayor a la de María", aseveró.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-21-18-34-10-mendotran-desde-este-lunes-habra-nuevos-recorridos-en-lujan-de-cuyo

Y remarcó que el "principal motivo de la modificación de la ley, es beneficiar a nuestros afiliados. Porque hoy se cobra una jubilación de acuerdo al aporte que cada uno hace de forma individual. No de acuerdo al trabajo que cada uno podría realizar de forma individual. Es decir, en esta caja todos aportamos iguales y todos nos jubilamos iguales. Cuando tengamos el aporte de la comunidad vinculada, los que más trabajan, mejor jubilación tendrán en el futuro. La jubilación se duplicaría o triplicaría", en relación a la actual.

Movilización

Quienes están en contra de la modificación, realizarán una manifestación en la Legislatura el sábado 27, a las 11. "Vamos a intentar que sea lo más masivo que se pueda, no solo comprometiendo a los profesionales, sino a los usuarios que van a ser damnificados de la misma manera que nosotros, incluso más", había comentado González.

Desde la institución se encuentran al tanto del reclamo en la casa de las leyes, y Nallim sintetizó: "Si quieren movilizarse, que se movilicen. Nosotros esperamos que quienes se movilicen sean realmente los profesionales que formen parte de la Caja. Porque como en otras oportunidades, recaudan firmas y uno se entera que las firmas son de cualquiera, no de los profesionales".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-20-17-38-30--como-dar-de-baja-los-servicios-de-telefonia-e-internet

Si bien la convocatoria buscan que sea "masiva", el doctor a cargo de la entidad resaltó la falta de sentido de buscar el apoyo ciudadano, debido a que "a los ciudadanos usuarios no se les va a cobrar absolutamente nada, eso les tiene que quedar más que claro. Los que tienen que hacer el aporte son aquellas organizaciones que pidan el trabajo de los profesionales de la salud".

Por último, consultado el doctor Nallim por alguna posible reunión con los manifestantes, este afirmó que las reuniones ya se han realizado con los colegios de profesionales, con los círculos y las asociaciones, "lamentamos que no entiendan el proyecto o que tengan otros intereses para no entenderlo".