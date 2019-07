El 70º Gran Premio Vendimia tuvo un espectáculo de lujo

Con un espectáculo de primer nivel, ochenta máquinas en pista y una muy buena cantidad de público acompañando desde la tribunas y los boxes, se disputó la 70ª edición del Gran Premio Vendimia, la carrera más longeva del automovilismo nacional, con la organización conjunta entre el Automóvil Club Mendoza (ACM) y la Asociación de Pilotos de Automovilismo de Turismo Cuyano (APATC).

El autódromo Ciudad de San Martín se engalanó para recibir al Zonal Cuyano, que en su cuarta fecha del calendario tuvo carreras con todos los condimentos, que hicieron las delicias del público y también de los pilotos que participaron en cada una de ellas.

Danilo Gil se adjudicó por segunda vez el GP Vendimia, tras quedarse con la competencia del Turismo Pista 1.4 , por delante de Tomás Martín -ahora solitario líder del campeonato- y Pablo Paladini . La prueba terminó por tiempo, debido al vuelco de Alberto Antich. Hasta ahí la lucha había estado instalada entre los tres pilotos de punta. Paladini superó a Gil en la zona del gancho, pero Gil recuperó luego la punta en la primera curva, donde también aprovechó Martín para pasar al segundo lugar.

"La carrera estuvo buenísima, como sucedió en la primera fecha luché mucho con Pablo Paladini. Extrañaba volver al Zonal y estoy muy feliz" , sostuvo Danilo Gil, que compite habitualmente en la Clase 2 del Turismo Pista.

En la Clase 2 la victoria quedó para Rodrigo Molé , en una carrera muy entretenida donde tuvo que pelear con su hermano Caíto y con Jorgito Vitar. El segundo puesto en la pista le correspondió a Vitar, pero fue excluído por técnica . De esta manera, el sanjuanino Fabrizio Benedetti heredó el segundo lugar, mientras que el último escalón del podio correspondió al alvearense Pablo Carreras. El líder del campeonato pasó a ser José Alberto París , aunque todavía no gana en la temporada, condición obligatoria para poder ser campeón.

"La verdad es lo que quería buscar, ganar el GP Vendimia. El año pasado se me escapó por poquito y este año se me dio. Estoy muy feliz", sostuvo un emocionado Rodrigo Molé.

La competencia del TC Cuyano ganó en emoción en las últimas vueltas. Porque Gabriel Castillo había liderado desde el arranque sin problemas, pero en los últimos giros ingresó el auto de seguridad, juntó a todos los autos nuevamente y ahí apareció Fernando Secchi, que con un gran ritmo pudo superar a Castillo para quedarse con la punta de la carrera y posteriormente el triunfo . El experimentado Castillo y el joven Tulio Ismael completaron el podio. De esta manera Secchi aumenta su ventaja al frente del certamen y conquista su segundo triunfo en el GP Vendimia.