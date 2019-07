La Liga Mendocina suspendió la fecha por el viento Zonda

Debido a las fuertes ráfagas del viento Zonda, la Liga Mendocina de Fútbol decidió suspender los partidos correspondientes a la fecha 20 de la Primera A.

Era siete los encuentros que iban a disputarse en la tarde de este domingo pero desde la entidad futbolera informaron que fueron reprogramados para el próximo miércoles 24. Estos son Fray Luis Beltrán vs. FADEP; Rivadavia vs. Godoy Cruz; Gutiérrez vs. Luján; Independiente Rivadavia vs. Huracán Las Heras; San Martín vs. Murialdo; Andes Talleres vs. UNCuyo y Guaymallén vs. Rodeo del Medio.

El comunicado: