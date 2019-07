La cantante española de 25 años de edad, Rosalía es una de las estrellas del pop y el reguetón del momento.

La joven ya tiene una trayectoria en el ambiente musical pero la aparición tema "Con altura" junto a J. Balvin y El Guincho, a fines de marzo de ese 2019 hizo "explotar el mercado" de la música latina. El hit, ya acumula ¡más de 570 millones de reproducciones en Yputube! En tanto que en Spotify tiene más de 166 millones de reproducciones.

Según se supo la idea del término "con altura", está inspirada en Mariachi Buddah, un locutor dominicano que usa esa frase frecuentemente en sus programas de radio y televisión de Latinoamérica. Los oyentes de Mariachi siempre repiten esta expresión, pero gracias a la canción de Rosalía ‘Con Altura’, ha llegado a hacerse popular en todos los rincones del mundo.

Según la protagonista del hit, ella estaba buscando ideas junto a El Guincho cuando se encontraron por casualidad por con la pegadiza expresión creada por el locutor. La cantante catalana confesó todo esto en una entrevista realizada por ‘The New York Times’, donde aseguró que la composición de la canción que sigue triunfando desde marzo de 2019 surgió a través de numerosas conversaciones a través de Skype y buscando bases rítmicas en diferentes plataformas digitales.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-19-9-49-31-wanda-nara-se-maquillo-de-tal-manera-que-luce-irreconocible-en-una-foto-de-instagram

La letra de Con Altura

Esto vamo' a arrancarlo con altura

El dembow lo canto con hondura

Dicen una estrella, una figura

De Héctor aprendí la sabrosura

Nunca viste una joya tan pura

Esto es pa' que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa' la sepultura

(Con altura)

Esto es pa' que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa' la sepultura

(Con altura)

Pongo rosas sobre el Panamera

Pongo palmas sobre la guantanamera

Llevo a Camarón en la guantera (De la Isla)

Lo hago para mi gente y lo hago a mi manera

Flores azules y quilates

Y si es mentira que me maten

Flores azules y quilates

Y si es mentira que me maten

(Con altura)

(Con altura)

Esto es pa' que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa' la sepultura

(Con altura)

Esto es pa' que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa' la sepultura

(Con altura)

Aquí en la altura están fuertes los vientos

Ponte el cinturón y coge asiento

A tu jeva ya la vi por dentro (yes)

El dinero nunca pierde tiempo (no, no)

Contra la pared (tú lo sabe')

Y le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed

Desde acá qué rico se ve

No soy Sky pero rompí el bajo otra vez

Flores azules y quilates (Rosalía)

Y si es mentira que me maten (J Balvin)

Flores azules y quilates

Y si es mentira que me maten

(Con altura)

(Con altura)

Esto es pa' que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa' la sepultura

(Con altura)

Esto es pa' que quede, lo que yo hago dura (Siempre dura dura) (Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa' la sepultura

(Con altura)

J Balvin

La Rosalía

Lo que yo hago dura (vamo', vamo' a-a, vamo' a perrearnos)

Lo que yo hago dura

Las fotos hot de la Rosalía en Instagram

La belleza y la sensualidad de la intérprete española no solo queda de manifiesta en su material audiovisual, sino que asiduamente sube fotos hot a su cuenta de Instagram que sus seguidores aplauden y alientan con cientos de piropos. Aquí te dejamos algunas:

Cabe destacar que la morocha española tiene 4 millones de seguidores en Instagram.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-18-11-20-58-el-intimo-y-relajado-momento-de-lionel-messi-que-revelo-antonella-roccuzzo

Algunos datos de la biografía de Rosalía que tenés que conocer: